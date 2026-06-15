Gia Lai chi hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi trường hợp hỏa táng

Ngày 15.6, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn.



Theo HĐND tỉnh Gia Lai, quá trình đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng dân số khiến quỹ đất dành cho mai táng ngày càng thu hẹp. Một số nghĩa trang trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng quá tải, trong khi hình thức chôn cất truyền thống tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước.

Trong khi đó, hỏa táng là hình thức mai táng văn minh, hiện đại, góp phần tiết kiệm đất đai, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng, từng bước thay đổi tập quán mai táng theo hướng văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Tại kỳ họp thứ 4, khóa 13, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo nghị quyết, người đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết, thường trú tại Gia Lai sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ.

Chính sách cũng áp dụng đối với người chết đang được quản lý, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở chăm sóc người có công. Bên cạnh đó, các trường hợp không xác định được danh tính hoặc không có thân nhân đứng ra tổ chức mai táng cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Mức hỗ trợ là 6 triệu đồng/trường hợp đối với thi hài từ đủ 10 tuổi trở lên; 4,5 triệu đồng/trường hợp đối với thi hài dưới 10 tuổi.

Theo thống kê, từ năm 2021 - 2025, Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên đã thực hiện 4.489 ca hỏa táng. Trong đó có hỏa táng thi hài, hài cốt và một số trường hợp thú cưng.

Trong gần 5 năm qua, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 2.485 trường hợp sử dụng dịch vụ hỏa táng với tổng kinh phí hơn 18,48 tỉ đồng. Số lượng các ca hỏa táng có xu hướng tăng qua từng năm, cho thấy hình thức mai táng này ngày càng được người dân lựa chọn.