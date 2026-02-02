Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Gia Lai: Người tông xe vào CSGT bị khởi tố tội giết người

Trị Bình
Trị Bình
02/02/2026 10:58 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố tội giết người đối với người tông xe vào CSGT khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 19D.

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam SῘNG (18 tuổi, ở làng Đê Kôp Duol, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Bị can này đã có hành vi tông xe vào CSGT đang thi hành công vụ.

Gia Lai: Người tông xe vào CSGT bị khởi tố tội giết người- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam SῘNG

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10.6.2025, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ayun tổ chức tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Mang Yang (Gia Lai).

Khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô BS 81AC-028.19 do SῘNG điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, chở theo người bạn (18 tuổi, ở làng Đê Kôp Duol) lưu thông trên quốc lộ 19D, hướng Mang Yang - Đắk Đoa, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, SῘNG không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng để bỏ chạy và tông thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tích nặng.

Sau khi gây tai nạn, xe mô tô do SῘNG điều khiển không bị ngã, đối tượng tiếp tục chở người bạn rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi tông xe vào CSGT của SῘNG không chỉ chống người thi hành công vụ mà còn xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Với tính chất nguy hiểm của hành vi, vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định của bộ luật Hình sự.

Từ các căn cứ pháp lý thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam SῘNG để điều tra về hành vi giết người, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

tông xe vào CSGT CSGT Gia Lai Gia Lai CSGT khởi tố
