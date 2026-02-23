Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai: Phát hiện 2 thi thể cùng xe ô tô dưới kênh Văn Phong

Đức Nhật
Đức Nhật
23/02/2026 13:11 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra vụ 2 thi thể cùng chiếc ô tô được phát hiện dưới kênh Văn Phong.

Ngày 23.2, một lãnh đạo UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một ô tô con mang biển số TP.HCM cùng hai thi thể dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nổi trên mặt kênh, bên cạnh là chiếc ô tô. Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Gia Lai: Phát hiện 2 thi thể cùng xe ô tô dưới kênh Văn Phong- Ảnh 1.

Chiếc ô tô cùng 2 thi thể được phát hiện dưới kênh Văn Phong

ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm thời ngừng cấp nước để tổ chức tìm kiếm. Sau đó, thi thể thứ hai được tìm thấy gần vị trí chiếc ô tô. 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân gồm một nam và một nữ.

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, nghi là điểm phương tiện mất lái và rơi xuống kênh. Chiếc ô tô đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác điều tra.

Hiện lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Bình Định Điều Tra Gia Lai kênh văn phong
