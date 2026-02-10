Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Hiện trường vụ nổ sập nhà 2 tầng | Diễn biến lạ thị trường cá chép ngày ông Táo
Video Thời sự

Thanh Niên
10/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...

Năm nhuận 13 tháng không chỉ kéo dài thời gian, mà còn kéo dài cả những nhọc nhằn của người trồng mai, những nhà vườn như ông Nguyễn Ngọc Phương vẫn kiên trì giữ giá, giữ chất lượng, chấp nhận lợi nhuận mỏng để mỗi chậu mai kịp khoe sắc đúng dịp tết.

Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...

Á hậu sở hữu IELTS 8.0 đón tết ra sao sau 3 năm kết hôn với chồng tiến sĩ?

Sau gần 3 năm kết hôn với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Á hậu Phương Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan sắc đẹp Việt vì có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân hạnh viên mãn. Trong dịp tết đến xuân về, Phương Anh chia sẻ kế hoạch đón tết của mình cùng gia đình hai bên.

Á hậu sở hữu IELTS 8.0 đón tết ra sao sau 3 năm kết hôn với chồng tiến sĩ?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem thêm bình luận