Toàn cảnh 17h: Hiện trường vụ nổ sập nhà 2 tầng | Diễn biến lạ thị trường cá chép ngày ông Táo

Toàn cảnh 17h ngày 10.2: Hiện trường vụ nổ sập nhà 2 tầng | Diễn biến lạ thị trường cá chép ngày ông Táo

Chủ vườn trồng mai tại TP.HCM hối hả cho thị trường tết, quyết không giảm giá vì...

Năm nhuận 13 tháng không chỉ kéo dài thời gian, mà còn kéo dài cả những nhọc nhằn của người trồng mai, những nhà vườn như ông Nguyễn Ngọc Phương vẫn kiên trì giữ giá, giữ chất lượng, chấp nhận lợi nhuận mỏng để mỗi chậu mai kịp khoe sắc đúng dịp tết.

Á hậu sở hữu IELTS 8.0 đón tết ra sao sau 3 năm kết hôn với chồng tiến sĩ?

Sau gần 3 năm kết hôn với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Á hậu Phương Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan sắc đẹp Việt vì có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân hạnh viên mãn. Trong dịp tết đến xuân về, Phương Anh chia sẻ kế hoạch đón tết của mình cùng gia đình hai bên.

