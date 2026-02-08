Toàn cảnh 17h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Toàn cảnh 17h ngày 8.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.2: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang | Cứu 4 người trong đám cháy ở TP.HCM

Thi công đường Lò Lu bụi mù mịt: Đề xuất thay nhà thầu nếu thiếu năng lực.

Sau bài phản ánh Thi công đường Lò Lu, người dân 'sống chung với bụi' suốt nhiều tháng đăng ngày 5.2, trong các ngày 6 và 7.2, PV Thanh Niên quay lại ghi nhận tình trạng ô nhiễm bụi và mất an toàn giao thông trên tuyến đường này đã có chuyển biến tích cực.

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học do Viện Công nghệ tiên tiến (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công ghệ Việt Nam) tổ chức.

Nhờ những mô hình sinh kế này, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào từng bước ổn định hơn, người dân hạn chế phá rừng khai thác gỗ, thay vào đó là phát triển các sản vật đặc trưng gắn liền với vùng đất mình sinh sống.

Không khí lạnh dồn dập tràn về, miền Bắc mưa rét trước tết ông Công ông Táo

Không khí lạnh với cường độ mạnh, dồn dập tràn xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc, bắc Trung bộ có mưa rét ngay trước ngày tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp.

