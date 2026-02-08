Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Thanh Niên
Thanh Niên
08/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 8.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.2: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang | Cứu 4 người trong đám cháy ở TP.HCM

Thi công đường Lò Lu bụi mù mịt: Đề xuất thay nhà thầu nếu thiếu năng lực.

Sau bài phản ánh Thi công đường Lò Lu, người dân 'sống chung với bụi' suốt nhiều tháng đăng ngày 5.2, trong các ngày 6 và 7.2, PV Thanh Niên quay lại ghi nhận tình trạng ô nhiễm bụi và mất an toàn giao thông trên tuyến đường này đã có chuyển biến tích cực.

Thi công đường Lò Lu bụi mù mịt: Đề xuất thay nhà thầu nếu thiếu năng lực

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học do Viện Công nghệ tiên tiến (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công ghệ Việt Nam) tổ chức.

Nhờ những mô hình sinh kế này, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào từng bước ổn định hơn, người dân hạn chế phá rừng khai thác gỗ, thay vào đó là phát triển các sản vật đặc trưng gắn liền với vùng đất mình sinh sống.

"Phiên chợ Bếp rừng" giữa lòng thành phố

Không khí lạnh dồn dập tràn về, miền Bắc mưa rét trước tết ông Công ông Táo

Không khí lạnh với cường độ mạnh, dồn dập tràn xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc, bắc Trung bộ có mưa rét ngay trước ngày tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp.

Không khí lạnh dồn dập tràn về, miền Bắc mưa rét trước tết ông Công ông Táo

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Quá trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kinh hoàng 60.000 lít giấm pha hóa chất

Toàn cảnh 17h: Quá trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kinh hoàng 60.000 lít giấm pha hóa chất

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á khôi bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai

Toàn cảnh 17h: Triệt phá đường dây suốt 10 năm mua bán vũ khí | Chiêm ngưỡng cây đào ‘dáng rừng’ giá thuê trăm triệu

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Đường Lò Lu Chợ Xuân chợ bếp rừng Không khí lạnh hoa tết cháy nhà tai nạn cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận