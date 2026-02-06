Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Quá trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kinh hoàng 60.000 lít giấm pha hóa chất
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Quá trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kinh hoàng 60.000 lít giấm pha hóa chất

Thanh Niên
Thanh Niên
06/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 6.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 6.2: Quá trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | Kinh hoàng 60.000 lít dấm pha hóa chất

Phải có “giấy thông hành” mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh "Đơn xin xác nhận" của một hộ dân gửi UBND xã Vĩnh Thành (Vĩnh Long) xin xác nhận cây giống, hoa kiểng, bonsai, mai vàng sản xuất tại địa phương. Mục đích xác nhận là để đi bán hoa kiểng vào dịp tết.

Phải có 'giấy thông hành' mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt

Đồng Nai tiếp tục đề nghị tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Trên QL 51 có 3 trạm thu phí. Trong đó, trạm T1 và T2 thuộc địa phận Đồng Nai, còn trạm T3 thuộc địa phận TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hiện TP.HCM đang tiến hành tháo dỡ trạm T3.

Đồng Nai tiếp tục đề nghị tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nói về bản quyền nhạc, hát nhép trong làm phim ngắn

Sáng 5.2, buổi họp báo triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền trên nền tảng số với hình thức sáng tác phim ngắn chào mừng trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm văn hóa và triển lãm TP.HCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh chia sẻ về bản quyền âm nhạc, hát nhép trong sáng tác phim ngắn

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

