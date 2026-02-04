Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Lộ diện ‘trùm’ thẩm mỹ chui tự xưng bác sĩ top đầu | Mánh khóe bán ma túy qua khe cửa
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lộ diện 'trùm' thẩm mỹ chui tự xưng bác sĩ top đầu | Mánh khóe bán ma túy qua khe cửa

Thanh Niên
Thanh Niên
04/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 4.1: Lộ diện ‘trùm’ thẩm mỹ chui tự xưng bác sĩ top đầu | Mánh khóe bán ma túy qua khe cửa

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Ngày 4.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Lửa bao trùm tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở TP.HCM

Cục Hải quan “hỏa tốc” hướng dẫn thông quan thực phẩm nhập khẩu

Công văn "hỏa tốc" của Cục Hải quan nhằm thực hiện công điện số 8 ngày 3.2 của Thủ tướng Chinh phủ về việc tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong Kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bảo đảm thông quan kịp thời, thông suổt, tuyệt đối không để ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan 'hỏa tốc' hướng dẫn thông quan thực phẩm nhập khẩu

Rộ tin tàu Trung Quốc “áp sát” tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

SeaLight - nhóm phân tích hàng hải thuộc Đại học Stanford (Mỹ) - cho biết tàu Dayang Yihao (Đại Dương số 1) của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát tại biển Ả Rập (phía tây Ấn Độ Dương) kể từ ngày 19.12, theo South China Morning Post.

Tàu nghiên cứu Trung Quốc 'áp sát' tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

