Toàn cảnh 17h: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á hậu bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai

Toàn cảnh 17h ngày 5.2: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á hậu bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 của TP.HCM chính thức bị ngừng hoạt động

Trạm thu phí T3 thuộc phường Tân Hải, TP.HCM chính thức được lực lượng chức năng tháo dỡ, dự kiến kéo dài 8 ngày.

Vụ Trương Mỹ Lan: TP.HCM thông tin về chi tiền đợt 8 cho 42.000 người

Sau 7 lần chi trả tiền cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản của vụ án và thu được số tiền hơn 250 tỉ đồng. Hôm nay (ngày 5.2), cơ quan này đã thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền hơn 248 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8% trên số tiền được thi hành án.

