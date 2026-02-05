Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á hậu bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á hậu bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai

Thanh Niên
Thanh Niên
05/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 5.2: Hé lộ nhân thân nghi phạm cướp ngân hàng | Á hậu bán dâm kiêm ‘tú bà’ bị bắt là ai

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 của TP.HCM chính thức bị ngừng hoạt động

Trạm thu phí T3 thuộc phường Tân Hải, TP.HCM chính thức được lực lượng chức năng tháo dỡ, dự kiến kéo dài 8 ngày.

Trạm thu phí trên quốc lộ 51 của TP.HCM chính thức bị ngừng hoạt động

Vụ Trương Mỹ Lan: TP.HCM thông tin về chi tiền đợt 8 cho 42.000 người

Sau 7 lần chi trả tiền cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản của vụ án và thu được số tiền hơn 250 tỉ đồng. Hôm nay (ngày 5.2), cơ quan này đã thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền hơn 248 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8% trên số tiền được thi hành án.

Vụ Trương Mỹ Lan: TP.HCM thông tin về chi tiền đợt 8 cho 42.000 người

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Rùng mình ‘bác sĩ mạng’ tiêm filler chui tận nhà | Hy hữu: Bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ

Toàn cảnh 17h: Rùng mình ‘bác sĩ mạng’ tiêm filler chui tận nhà | Hy hữu: Bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Bên trong lò đào tạo 'bác sĩ' thẩm mỹ siêu tốc | Điêu đứng vườn hoa tết bị phá hoại

Toàn cảnh 17h: Lộ diện ‘trùm’ thẩm mỹ chui tự xưng bác sĩ top đầu | Mánh khóe bán ma túy qua khe cửa

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H cướp ngân hàng á khôi bán dâm Trương Mỹ Lan Quốc lộ 51 chợ truyền thống uae UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận