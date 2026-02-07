Toàn cảnh 17h: Triệt phá đường dây suốt 10 năm mua bán vũ khí | Chiêm ngưỡng cây đào ‘dáng rừng’ giá thuê trăm triệu

Toàn cảnh 17h ngày 7.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 7.2: Triệt phá đường dây suốt 10 năm mua bán vũ khí | Chiêm ngưỡng cây đào ‘dáng rừng’ giá thuê trăm triệu

Thót tim xe tải chở đồ cao ngất ngưởng, rơi bao hàng trúng người đi đường

Đội CSGT Phú Lâm vừa xử phạt một tài xế xe tải chở hàng vượt quá chiều cao khiến hàng rơi xuống đường làm người đi xe máy bị thương.

Thót tim xe tải chở đồ cao ngất ngưởng, rơi bao hàng trúng người đi đường

Dự báo ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh trước tết ông Công ông Táo

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ chiều tối nay 7.2, khối không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn xuống vùng núi đông bắc Bắc bộ. Sau đó, từ đêm nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó tiếp tục đi sâu vào đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Dự báo ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh trước tết ông Công ông Táo

Làm sao để cải thiện làn da?

Theo thông tin từ Health Shots, làn da có mối liên hệ chặt chẽ với tâm trí và cơ thể. Những gì con người trải qua về mặt cảm xúc hay thể chất đều có xu hướng phản ánh lên da. Đặc biệt là trong bối cảnh nhịp sống hiện đại với căng thẳng kéo dài, áp lực tinh thần và giấc ngủ bị xáo trộn.

Làm sao để cải thiện làn da?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.