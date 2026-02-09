Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Giải cứu 3 mẹ con vụ sập nhà ở TP.HCM | Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Giải cứu 3 mẹ con vụ sập nhà ở TP.HCM | Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 9.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.2: Giải cứu 3 mẹ con vụ sập nhà ở TP.HCM | Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Lực lượng Công an TP.HCM kịp thời cứu nạn vụ sập nhà dân ven sông trên đường Dương Bá Trạc. Sự cố khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

An ninh được siết chặt tại TAND tỉnh Đồng Nai, nơi chiều nay sẽ diễn ra phiên xét xử bị can Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai.

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

Đi từ An Giang lên TP.HCM để tạt sơn đòi nợ thuê

Công an TP.HCM đã bắt giữ một nhóm thanh niên liên quan đến vụ tạt sơn vào nhà dân tại phường Phú Định (quận 8 cũ) nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ.

Đi từ An Giang lên TP.HCM để tạt sơn đòi nợ thuê

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 21 triệu một mét vuông tại TP.HCM

Với mức giá rao bán chỉ khoảng 21 triệu đồng/m2 cho dự án ngay gần trung tâm TP.HCM. Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở phường Diên Hồng, TP.HCM đang nhận được sự quan tâm lớn của những người mua nhà.

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 21 triệu một mét vuông tại TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang | Cứu 4 người trong đám cháy ở TP.HCM

Toàn cảnh 17h: Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang | Cứu 4 người trong đám cháy ở TP.HCM

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

