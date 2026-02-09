Toàn cảnh 17h: Giải cứu 3 mẹ con vụ sập nhà ở TP.HCM | Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

Toàn cảnh 17h ngày 9.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.2: Giải cứu 3 mẹ con vụ sập nhà ở TP.HCM | Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Lực lượng Công an TP.HCM kịp thời cứu nạn vụ sập nhà dân ven sông trên đường Dương Bá Trạc. Sự cố khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ sập nhà 3 mẹ con đang ở ven sông TP.HCM

Xét xử vụ sát hại gia đình 3 người ở Đồng Nai

An ninh được siết chặt tại TAND tỉnh Đồng Nai, nơi chiều nay sẽ diễn ra phiên xét xử bị can Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai.

Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

Đi từ An Giang lên TP.HCM để tạt sơn đòi nợ thuê

Công an TP.HCM đã bắt giữ một nhóm thanh niên liên quan đến vụ tạt sơn vào nhà dân tại phường Phú Định (quận 8 cũ) nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ.

Đi từ An Giang lên TP.HCM để tạt sơn đòi nợ thuê

Cận cảnh dự án nhà ở xã hội 21 triệu một mét vuông tại TP.HCM

Với mức giá rao bán chỉ khoảng 21 triệu đồng/m2 cho dự án ngay gần trung tâm TP.HCM. Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở phường Diên Hồng, TP.HCM đang nhận được sự quan tâm lớn của những người mua nhà.