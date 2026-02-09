Vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai: Bị cáo Lê Sỹ Tùng không yêu cầu luật sư

Chiều 9.2, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, tỉnh Đồng Nai) bị xét xử về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Lưu Minh Tiến (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi, thành phố Hà Nội) tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.





Xét xử vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai gây chấn động cả nước

Thay mặt HĐXX, thẩm phán Bùi Lan Hương, Chủ tọa phiên tòa đã thực hiện các thủ tục khai mạc phiên tòa.

Tại phiên tòa, chỉ có 3 bị cáo Lê Sỹ Tùng, Nguyễn Văn Việt và Lưu Minh Tiến. Bị cáo Phạm Quang Huy xin xét xử vắng mặt. Do bị cáo Lê Sỹ Tùng có khung hình phạt lên đến chung thân và tử hình, luật sư Nguyễn Minh Đăng (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) đã được chỉ định tham gia bào chữa cho bị cáo Tùng.

Lê Sỹ Tùng cho rằng mình không yêu cầu luật sư ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Tùng bất ngờ có ý kiến cho biết mình không yêu cầu luật sư, và nếu tòa thấy cần thiết thì để luật sư bào chữa cho bị cáo.

Sau khi hội ý xem xét các ý kiến của kiểm sát viên, luật sư… HĐXX đã quyết định tiếp tục phiên tòa.

Lê Sỹ Tùng mua súng như thế nào?

Tại phiên tòa, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Đồng Nai Thân Văn Chéo đã công bố bản cáo trạng truy tố 4 bị cáo.

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, khoảng tháng 4.2025, Tùng lên mạng xã hội mua một khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì để săn bắn chim.

Đến khoảng giữa tháng 5.2025, Tùng tiếp tục lên mạng xã hội Facebook với tên "Lê Sỹ Tùng" đăng bài cần tìm "hàng khói thể thao" (súng săn, bắn đạn nổ). Tùng sau đó đã bán xe mô tô của mình lấy tiền mua 1 khẩu súng Ruger bắn đạn nổ để săn bắn.

Sau khi thấy bài đăng, Phạm Quang Huy - chủ tài khoản Facebook "Mò cua bắt ốc" đã vào kết bạn với Tùng để trao đổi, báo giá khẩu súng 42 triệu đồng. Tùng đồng ý và đặt cọc gần 10 triệu đồng cho Huy. Lúc này, Huy cũng đã liên lạc với Lưu Minh Tiến để hỏi mua khẩu súng Ruger của Tiến và được Tiến đồng ý.

2 bị cáo Lưu Minh Tiến (bên trái) và Nguyễn Văn Việt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 26.5, Tùng gọi điện cho Tiến nói Huy kêu qua "lấy đồ". Sau khi bắn thử súng thì Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn của Tiến với giá 10 triệu đồng. Rồi Huy chuyển số tiền cọc trước đó qua cho Tiến, được giữ lại 1,5 triệu đồng.

Tháng 6.2025, Nguyễn Văn Việt, là bạn của Tùng đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng (mua trước đó) với giá 10 triệu đồng. Tùng lấy tiền này mua thêm 1 khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì khác về để sử dụng và cả 2 thường hay sử dụng súng hơi đi bắn chim chung với nhau.

Tìm nhà giàu để... cướp tài sản

Khoảng giữa tháng 6.2025, Tùng nảy sinh ý định đi tìm nhà giàu có, ở khu vực thưa vắng để cướp tài sản. Tùng tiếp tục lên các trang mạng xã hội mua các công cụ, phương tiện để gây án như: máy cắt sắt, dụng cụ tháo ráp súng, tóc giả…

Khoảng giữa tháng 7.2025, Tùng chạy xe máy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh do ông Đ.D.T (47 tuổi, ở thôn 6, xã Đăk Nhau) làm chủ. Thấy nhà này giàu có, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi dò hỏi, xác định căn nhà có 5 người, Tùng nghĩ ra các cách dùng súng bắn những người trong gia đình này.

Lê Sỹ Tùng thời điểm gây án được camera của gia đình nạn nhân ghi lại ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

2 tháng tiếp theo, Tùng đi ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh 3 lần để khảo sát và xác định thời gian gây án, đồng thời mang giấu máy cắt sắt và lưỡi cắt tại bụi cỏ cách nhà ông Đ.D.T khoảng 200 m.

Khoảng 7 giờ ngày 2.10, Tùng bắt xe ô tô khách về xã Bom Bo, sau đó thuê xe ôm chở về hướng xã Đăk Nhau. Khi đến gần nhà nói trên, Tùng xuống xe và đi bộ vào vườn cao su lắp súng và bắn thử 3 viên đạn vào thân cây điều, cho đến khi súng đã chuẩn.

Tối 2.10, Tùng thấy nhà ông T. dọn ăn cơm tối, có ông Đ.D.T và cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn trước hiên nhà. Tùng đứng cách ông T. và cháu T. khoảng 35 m và nổ súng khiến cả 2 tử vong sau đó.

Số vũ khí cơ quan công an thu giữ sau khi bắt giữ Lê Sỹ Tùng ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tùng tiếp tục bắn 2 phát vào camera của căn nhà rồi vào phòng ngủ thứ 2 - nơi để két sắt và lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt. Khi đang cắt được khoảng 5 phút, Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng tiếp tục quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều 5.10, Tùng bị công an bắt giữ, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến, Việt và Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng Ruger và súng nén khí PCP.

Sau khi công bố bản cáo trạng, phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi của kiểm sát viên với bị cáo Lê Sỹ Tùng. Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật.



