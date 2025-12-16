Truy tố Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ở phường Phước Long) về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản. Lê Sỹ Tùng là kẻ thủ ác liên quan vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây rúng động dư luận.

Ngoài Lê Sỹ Tùng, cáo trạng cũng truy tố Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, ở phường Hố Nai); Lưu Minh Tiến (28 tuổi, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Quang Huy (35 tuổi, thành phố Hà Nội) với các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, khoảng tháng 4.2025, Tùng lên mạng xã hội mua một khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì để săn bắn chim.

Đến khoảng giữa tháng 5, Tùng tiếp tục lên mạng xã hội Facebook với tên "Lê Sỹ Tùng" đăng bài cần tìm "hàng khói thể thao" (ý nói súng săn, bắn đạn nổ). Tùng sau đó đã bán xe mô tô của mình để lấy tiền mua 1 khẩu súng Ruger bắn đạn nổ để săn bắn.

Sau khi thấy bài đăng, Phạm Quang Huy chủ tài khoản Facebook "mò cua bắt ốc" đã vào kết bạn với Tùng để trao đổi, báo giá khẩu súng 42 triệu đồng. Tùng đồng ý và đặt cọc gần 10 triệu đồng cho Huy. Lúc này, Huy cũng đã liên lạc với Lưu Minh Tiến để hỏi mua khẩu súng Ruger của Tiến và được Tiến đồng ý.

Ngày 26.5, Tùng gọi điện cho Tiến nói Huy kêu qua "lấy đồ". Sau khi bắn thử súng thì Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn của Tiến với giá 10 triệu đồng. Huy sau đó chuyển số tiền cọc trước đó qua cho Tiến, được giữ lại 1,5 triệu đồng.

Tháng 6.2025, Nguyễn Văn Việt, là bạn của Tùng đã mua lại khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì của Tùng mua trước đó với giá 10 triệu đồng. Tùng lấy tiền này mua thêm 1 khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì khác về để sử dụng và cả 2 thường hay sử dụng súng hơi đi bắn chim chung với nhau.

Khoảng giữa tháng 6.2025, Tùng nảy sinh ý định đi tìm nhà người nào giàu có, ở khu vực thưa nhà để cướp tài sản.

Tùng tiếp tục lên các trang mạng xã hội mua các công cụ, phương tiện để gây án như: máy cắt sắt, dụng cụ tháo ráp súng, tóc giả…

Khoảng giữa tháng 7.2025, Tùng chạy xe máy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh do ông Đ.D.T (47 tuổi, ở thôn 6, xã Đăk Nhau) làm chủ. Thấy nhà này giàu có, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi dò hỏi, xác định căn nhà có 5 người, Tùng nghĩ ra các cách dùng súng bắn những người trong gia đình này.

2 tháng tiếp theo, Tùng đi ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh 3 lần để khảo sát và xác định thời gian gây án, đồng thời mang giấu máy cắt sắt và lưỡi cắt tại bụi cỏ cách nhà ông Đ.D.T khoảng 200 m.

Khoảng 7 giờ ngày 2.10, Tùng bắt xe ô tô khách về xã Bom Bo, sau đó thuê xe ôm chở về hướng xã Đăk Nhau. Khi đến gần nhà nói trên, Tùng xuống xe và đi bộ vào vườn cao su lắp súng và bắn thử 3 viên đạn vào thân cây điều, cho đến khi súng đã chuẩn.

Tối 2.10, Tùng thấy nhà ông T. dọn ăn cơm tối, có ông Đ.D.T và cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn trước hiên nhà. Tùng đứng cách ông T. và cháu T. khoảng 35 m và nổ súng khiến cả 2 tử vong sau đó.

Tùng tiếp tục bắn 2 phát vào camera của căn nhà rồi vào phòng ngủ thứ 2 - nơi để két sắt và lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt. Khi đang cắt được khoảng 5 phút, Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng tiếp tục quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều 5.10, Tùng bị công an bắt giữ, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến, Việt và Huy cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng Ruger và súng nén khí PCP.

Vụ án liên quan Lê Sỹ Tùng dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại Đồng Nai chuẩn bị được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.