Gia Lai: Phụ huynh treo băng rôn phản đối giáo viên dạy môn âm nhạc

Sáng 11.4, Hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tuy An (Phú Yên) tổ chức họp về việc thầy giáo Đặng Văn Dương (Trường THCS Võ Trứ, Tuy An) sau khi say rượu đã đánh và nhục mạ nhiều học sinh ngay tại lớp học (Báo Thanh Niên số ra ngày 2.4.2007 đã có bài phản ánh); dự cuộc họp có các cán bộ chủ chốt của Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn Trường Võ Trứ và thầy Dương.