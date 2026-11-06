Gia Lai siết việc tu bổ tháp Đôi, tháp Bánh Ít, thành Đồ Bàn

Ngày 6.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết qua kiểm tra, công tác quản lý, tu bổ di tích trên địa bàn còn một số tồn tại. Đáng chú ý là dự án tu bổ đình Ngọc Thạnh và hoạt động đầu tư, tôn tạo tại các di tích tháp Đôi, tháp Bánh Ít, tháp Dương Long, thành Hoàng Đế (còn gọi là thành Đồ Bàn).

Theo UBND tỉnh, những bất cập tập trung ở quá trình thi công, hạ giải, bảo quản cấu kiện gốc; thẩm định dự án tu bổ; lắp đặt công trình, thiết bị và tổ chức dịch vụ trong khu vực bảo vệ di tích. Các hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến yếu tố gốc, cảnh quan và giá trị di sản.

Thành Hoàng Đế, kinh đô của vương triều Tây Sơn dưới thời Nguyễn Nhạc, được xây dựng trên nền kinh thành Đồ Bàn của Vương quốc Champa ẢNH: VĂN CHIẾN

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh nguyên tắc bảo tồn phải được đặt lên hàng đầu. Việc phát huy giá trị di sản phải gắn với giữ gìn tính nguyên gốc, toàn vẹn của di tích; không vì tiến độ, giải ngân vốn, phát triển du lịch hay khai thác dịch vụ mà xem nhẹ yêu cầu bảo tồn.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý rà soát hiện trạng, yếu tố gốc, phạm vi bảo vệ, công trình, hiện vật và các dự án tu bổ trên địa bàn.

Đặc biệt, nghiêm cấm tự ý tháo dỡ, di dời, thay thế cấu kiện gốc, xây dựng mới hoặc làm thay đổi hiện trạng di tích khi chưa bảo đảm điều kiện, thủ tục và thẩm quyền. Công tác tu bổ phải dựa trên hồ sơ khoa học, kết quả khảo sát, tư liệu lịch sử và giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc.

Tượng voi đá trước thành Đồ Bàn được nghệ nhân Champa tạo tác cách đây gần 1.000 năm ẢNH: VĂN CHIẾN

Đối với những di tích xuống cấp nghiêm trọng hoặc có nguy cơ mất an toàn, địa phương phải chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp theo đúng thẩm quyền, đồng thời báo cáo cơ quan chuyên môn. UBND tỉnh lưu ý không được lấy lý do khẩn cấp để tự ý phá dỡ, xây dựng lại hoặc bỏ qua các thủ tục theo quy định.

Yêu cầu báo cáo kết quả rà soát trong 30 ngày

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở VH-TT-DL chủ trì rà soát công tác quản lý di tích trên toàn tỉnh, tập trung vào những nơi đang triển khai dự án tu bổ hoặc có hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị, khai thác dịch vụ.

Các trường hợp được phân loại theo tình trạng pháp lý, dấu hiệu vi phạm và nguy cơ ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản, Sở VH-TT-DL phải báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát và phương án khắc phục.

UBND các xã, phường có 15 ngày để kiểm tra hiện trạng, lập danh mục di tích, công trình, thiết bị và dịch vụ thuộc phạm vi quản lý.

Tháp Đôi có niên đại thế kỷ 12 - 13, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1980 ẢNH: VĂN CHIẾN

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp kiểm tra chất lượng, an toàn công trình; Sở Tài chính rà soát kinh phí tu bổ, việc quản lý tài sản công và các nguồn thu tại di tích.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra hoặc chậm xử lý vi phạm.

Việc siết chặt quản lý, tu bổ di tích nhằm bảo đảm các hoạt động bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản được thực hiện đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.



