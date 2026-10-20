Gia Lai tăng trưởng thấp nhất vùng trong 9 tháng đầu năm

Ngày 20.10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.



Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,03%, xếp vị trí thứ 27 cả nước và xếp vị trí thứ 6/6 các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,38%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,37%; dịch vụ tăng 8,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,25%.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng hằng năm ước đạt hơn 452.000 ha; cây công nghiệp dài ngày hơn 252.300 ha và cây ăn quả 32.789 ha. Tổng đàn bò đạt hơn 800.000 con, đàn lợn hơn 1,8 triệu con và đàn gia cầm khoảng 18,8 triệu con.

Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai đạt 8,03% ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 226,2 ha rừng. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 230 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; đã xử lý 128 vụ, còn 102 vụ đang được xác minh, xử lý. Tổng sản lượng thủy sản lũy kế 9 tháng ước đạt hơn 248.000 tấn.

Hoạt động du lịch tiếp tục ghi nhận lượng khách lớn, ước tính 13,51 triệu lượt khách đến Gia Lai trong 9 tháng đầu năm.

Về tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 21.600 tỉ đồng. Tính đến ngày 30.9, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 19.333 tỉ đồng, bằng 70,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong thu hút đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 224 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 196.588 tỉ đồng. Cùng thời gian này, Gia Lai có 2.879 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 41.685 tỉ đồng. Tuy nhiên, có 1.131 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 975 doanh nghiệp giải thể và 512 doanh nghiệp hoạt động trở lại.