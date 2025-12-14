Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Gia Lai: Va chạm ô tô tải đỗ ven đường, 3 người tử vong

Trần Hiếu
Trần Hiếu
14/12/2025 10:55 GMT+7

Rạng sáng 14.12, trên đường Hùng Vương (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe máy va chạm ô tô tải đỗ ven đường, khiến 3 người tử vong.

Ngày 14.12, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chư Păh, khiến 3 người tử vong.

Gia Lai: Va chạm ô tô tải đỗ ven đường, 3 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

ẢNH: TIẾN ĐẠT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 14.12, anh R.C.S (28 tuổi, trú xã Chư Păh) điều khiển xe máy biển số 81X1-110.XX, chở R.C.R và R.C.H (cùng 13 tuổi, trú cùng xã Chư Păh), lưu thông theo hướng đi trung tâm xã Chư Păh.

Khi đến đường Hùng Vương (xã Chư Păh), xe máy do anh S. điều khiển bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải biển số 83C-085.XX do bà N.T.N (trú thôn 1, xã Chư Păh) làm chủ, đang đỗ ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên xe máy bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đều không qua khỏi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. 

Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ việc ô tô tải đỗ bên đường có đúng quy định hay không; để từ đó xác định nhân nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

