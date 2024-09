Giả mạo Sở Y tế TP.HCM 'dọa' kiểm tra cơ sở ăn uống nhằm lừa đảo

Chiều 26.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong những ngày qua, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận được thông báo của Sở Y tế về tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa TP.HCM. Sở Y tế khẳng định, đây là thông tin giả mạo để lừa đảo.



Công văn giả mạo Sở Y tế TP.HCM ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM CUNG CẤP

Theo Sở Y tế TP.HCM, Công an TP.HCM đã thông báo, trong 2 ngày 25, 26.9, công an đã ghi nhận vụ việc một số đối tượng lừa đảo sử dụng phương thức công nghệ cao để gọi điện thoại cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Sau đó đề nghị kết bạn qua mạng xã hội zalo để thông báo có đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM sẽ kiểm tra, giám sát hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ đoạn của các đối tượng là sau được kết bạn zalo thì sẽ gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế TP.HCM ký ban hành, như quyết định và thông báo của Sở Y tế TP.HCM về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở.

Để tạo niềm tin cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các đối tượng đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan Nhà nước để cắt ghép. Tuy nhiên, đây là giả mạo, do văn bản có nhiều lỗi chính tả và sai chức danh người ký ban hành. Cụ thể là Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng thì công văn ghi chức danh là Phó giám đốc.

"Đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền để "lo lót" với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Theo bác sĩ Hồ Văn Hân, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, ngày 30.12.2023, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cùng với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở này.



Theo đó, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... Như vậy, từ năm 2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM không còn chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi có dấu hiệu lừa đảo và xử lý thông tin mạo danh, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước chiêu trò lừa đảo trên. Nếu nhận được thông báo như trên hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần làm gì khi nhận cuộc gọi lạ?

Công an TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng khi làm việc, xác minh, điều tra, thanh tra, kiểm tra… với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, cơ sở kinh doanh, thân nhân gia đình và người mà cơ quan muốn làm việc, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cơ quan chức năng thông báo, mời làm việc…

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... và không chuyển tiền cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.