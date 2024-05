Giả mạo thanh tra môi trường lừa hàng chục chủ cơ sở, chiếm đoạt 200 triệu đồng

Tối 20.5, Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Mai Văn Huyên (37 tuổi, trú xã Nga Giáp, H.Nga Sơn, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Mai Văn Huyên tại cơ quan điều tra CACC

Trước đó, ngày 10.5, Công an H.Lục Ngạn tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Tuyến (40 tuổi, trú xã An Mỹ, H.Lục Ngạn) là chủ một cơ sở bán thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, về việc khoảng cuối tháng 9.2023, ông Tuyến nhận cuộc gọi của một người tự xưng là "Phạm Dũng", đang công tác tại cơ quan thanh tra môi trường tỉnh Bắc Giang và yêu cầu phải hoàn thiện hồ sơ môi trường của cơ sở bằng cách nhận hồ sơ người này gửi qua bưu điện.

Sau khi nhận hồ sơ, ông Tuyến phải chuyển 5 triệu đồng cho "Phạm Dũng", nếu không sẽ bị thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Qua đó, ông Tuyến bị lừa mất 5 triệu đồng.

Phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, Công an H.Lục Ngạn đã xác định Huyên là nghi phạm, đã lừa ông Tuyến.

Ngày 16.5, Công an H.Lục Ngạn phối hợp khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huyên tại xã Nga Giáp, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Huyên khai nhận, từ năm 2020 đến nay đã mạo danh "Phạm Dũng, cán bộ thanh tra môi trường các tỉnh" gọi điện cho các chủ cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Công an H.Lục Ngạn xác định Huyên đã lừa đảo khoảng 40 người, mỗi người từ 2 - 7 triệu đồng, chiếm đoạt tổng số khoảng 200 triệu đồng.