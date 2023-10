Giả mạo tổng đài taxi để nhận cuốc xe, hưởng 15% hoa hồng

Ngày 13.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an Q.1 xử phạt 3 người có hành vi quảng cáo giả mạo thương hiệu, dịch vụ vận chuyển trên địa bàn TP.HCM.

Một trong những người bị xử phạt vì giả mạo hãng taxi CTV

Theo đó, qua rà soát, PA05 phát hiện một số lái xe nhận các chuyến xe chở khách thông qua tổng đài giả mạo. Nhiều tài xế khai nhận đã nộp phí để được vào nhóm chat kín trên mạng xã hội Zalo, nhận các cuộc đặt xe ở TP.HCM. Nếu chở khách, tài xế phải nộp 15% tổng cước chuyến xe.

PA05 phối hợp các đơn vị, triệu tập L.V.H (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). H. khai lập nhiều website để kinh doanh dịch vụ taxi. Các trang này mua dịch vụ quảng cáo, ưu tiên xuất hiện trên trang tìm kiếm, khi người dùng tìm kiếm các hãng taxi, sẽ thể hiện "Tổng đài taxi...".

Khi khách đặt xe gọi đến, người này giả làm tổng đài của các hãng "taxi Mai Linh", "taxi Vinasun", "taxi Mai Linh HCM"... để nhận điều xe đến. Khi có các thông tin điểm đón, người này nhắn vào nhóm kín, quy tụ nhiều lái xe tự do bên ngoài đến đón khách.

Để được vào nhóm kín này, tài xế phải nộp phí 300.000 đồng/tháng. Với mỗi chuyến chở khách thành công, lái xe phải trả cho quản trị nhóm 15% trên tổng cước.

Người trong nhóm này bị xử phạt CTV

PA05 cho biết, hành vi của những người này vi phạm các quy định trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hành vi này gây thất thoát lớn cho các công ty taxi vận tải truyền thống, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến du lịch, an ninh trật tự.

Công an Q.1 đã xử phạt hành chính nhiều quản trị viên, lái xe tham gia nhóm này với mức từ 7,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật và hành vi cung cấp thông tin, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet.