Giá nhà ở liền kề, biệt thự Hà Nội được rao tới 750 triệu/m2

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2025. Theo số liệu tổng hợp của các địa phương, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ tăng so với quý 4/2024.

Biệt thự tại Vinhomes Greenbay có giá thuộc nhóm cao nhất tại Hà Nội ẢNH: VH

Cụ thể, có 33.585 giao dịch thành công, tăng 32%; đất nền có 101.049 giao dịch thành công, tăng 16,4%.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 1 năm nay vào khoảng 23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền). Trong đó, chung cư 2.339 căn, nhà ở riêng lẻ 9.376 căn và đất nền 11.685 nền.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý 4/2024, tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản. Phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý 4/2024, trong khi phân khúc nhà chung cư và đất nền còn cao hơn.

Về nguồn cung, trong quý 1, cả nước có thêm 14 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 3.813 căn, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, tại miền Bắc có 8 dự án; miền Nam có 6 dự án.

Ngoài ra, có 26 dự án được cấp phép với quy mô khoảng 15.780 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 144% quý 4/2024 và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, sau đà tăng nóng cuối năm 2024, hiện giá căn hộ chung cư quý 1/2025 tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý 4/2024.

Trong đó, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp khoảng 45 - 70 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp từ 70 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/m2. Phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án, có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2 .

Chung cư chững giá sau "sốt nóng"

Tại Hà Nội, quý 1, giá chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí tăng khoảng 5%. Đơn cử dự án chung cư The Pavilion có giá rao bán khoảng 50 - 64 triệu đồng/m2, dự án The Sakura - Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 60 - 80 triệu đồng/m2, dự án The Canopy Residences có giá rao bán khoảng 65 - 73 triệu đồng/m2.

Dự án Vinhomes D'Capitale (Q.Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 75 - 110 triệu đồng/m2, dự án Heritage West Lake giá bán trung bình khoảng 158,6 triệu đồng/m2) và dự án Lumi Hanoi giá bán trung bình khoảng 79 triệu đồng/m2...

Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, một số dự án có mức tăng khoảng 3 - 4%. Như dự án Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá rao bán khoảng 50 - 67 triệu đồng/m2, dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) có giá rao bán khoảng 45 - 61 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá nhà ở liền kề và biệt thự tại Hà Nội có xu hướng tăng khoảng 5 - 10% so quý 4/2024. Trong đó, mức giá rao bán từ 100 - 200 triệu đồng/m2, một số dự án có mức giá rao bán lên đến trên 300 triệu đồng/m2.

Dự án Vinhomes Riverside (Q.Long Biên) 240 - 450 triệu đồng/m2, dự án Rue DeCharme (H.Thanh Trì) 271 - 390 triệu đồng/m2, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Sudico có giá rao bán từ 300 - 550 triệu đồng/m2. Cá biệt, Vinhomes Green Bay Mễ Trì có giá rao bán từ 395 - 750 triệu đồng/m2...

Tại TP.HCM, giá rao bán nhà ở liền kề, biệt thự trong dự án cơ bản ổn định. Một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 3 - 5% so với quý 4/2024, mức giá rao bán phổ biến từ 90 - 250 triệu đồng/m2.

Một số dự án có mức giá rao bán rất cao, như dự án Phú Mỹ Hưng được rao giá khoảng 215 - 415 triệu đồng/m2, dự án Hado Centrosa Garden có giá rao bán trong khoảng 410 - 560 triệu đồng/m2, dự án Nam Viên khoảng 265 - 390 triệu đồng/m2...