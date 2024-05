Giá nhiều dự án mở bán cao chóng mặt

Căn hộ, nhà phố đều cao chót vót

Mới đây, Tập đoàn Gamuda Land của Malaysia đã tổ chức sự kiện ra quân mở bán dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức, TP.HCM), với sự tham gia của 2.700 chuyên viên kinh doanh thuộc 24 đại lý phân phối lớn nhất từ bắc chí nam.

Dự án này được giới thiệu xây dựng trên diện tích gần 3,8 ha sẽ cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm, bao gồm 1.968 căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 52 cửa hàng dịch vụ khối đế và 21 căn shophouse. Dự án có vị trí trên đường Mai Chí Thọ gần nút giao thông An Phú, đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Mới khởi công nhưng Eaton Park đã huy động vốn với mức giá cao ngất ngưỡng ĐÌNH SƠN

Điều gây ngạc nhiên cho giới đầu tư và khách hàng là mức giá mà chủ đầu tư đưa ra lúc này khá cao so với mặt bằng giá bán căn hộ cùng khu vực khi lên đến hơn 130 triệu đồng/m2. Điển hình là một căn hộ 1 phòng ngủ diện tích thông thủy 49 m2 có giá bán gần 6,7 tỉ đồng, tính ra khoảng 136 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá bán các dự án cùng khu vực như dự án LUMIÈRE Riverside của Masterise Homes ở phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức) cách đó không xa nhưng giá bán trên thị trường thứ cấp hiện khoảng 100 triệu đồng/m2.

Hiện các môi giới bất động sản cũng đang chào bán dự án Phú Mỹ Hưng Larcade tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), với mức giá dự kiến từ 80 - 120 tỉ đồng. Những căn nhà phố trên có diện tích đất khoảng 98 m2 được xây dựng 1 tầng hầm, 1 trệt, 4 lầu và 1 sân thượng. Dự án dự kiến ngày 25.5 sẽ ra mắt và mở bán chính thức vào ngày 15.6. Sở dĩ chủ đầu tư đưa ra mức giá này bởi các căn nhà phố được giới thiệu nằm trong phố tài chính của Phú Mỹ Hưng. Điều đặc biệt là số lượng sản phẩm rất ít, chỉ 37 căn nhà phố thương mại.



Mức giá trên gây sốc cho nhiều nhà đầu tư bởi nếu chia theo m2 đất thì giá thấp nhất cũng lên đến hơn 780 triệu đồng/m2. Nếu chia theo m2 sàn xây dựng thấp nhất cũng lên đến hơn 183 triệu đồng/m2.

Tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) chủ đầu tư Tập đoàn Ecopark mở bán dự án Eco Village Saigon River có mức giá thấp nhất khoảng 126 triệu đồng/m2 đất và cao nhất lên đến hơn 170 triệu đồng/m2 đất.

Giá sẽ còn bị đẩy cao do khan hiếm nguồn cung

Minh Trọng, môi giới bất động sản tại khu vực TP.Thủ Đức lý giải, giá bán của Eaton Park là giá bán của tương lai, khi giao nhà vào năm 2027 - 2028. Bởi hiện nay khi ký hợp đồng khách hàng chỉ thanh toán 5%/giá trị căn hộ, đến lúc nhận nhà chỉ thanh toán 30%. 70% còn lại đóng sau khi khách hàng nhận nhà và nhận sổ hồng. Như vậy, mức giá này hiện so với thị trường chung là đắt, nhưng nếu so với độ tăng giá của vàng và tính giá của 3 - 4 sau thì không đắt.

Khi được hỏi về giá bán Eco Village Saigon River liệu có quá cao, thì chúng tôi được Hữu Đại, môi giới của dự án này cho hay, giá bán của dự án đắt đỏ bởi được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng 6 sao, kết hợp cùng tổ hợp du lịch chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu. Trong đó, mật độ cây xanh sẽ đạt mức 170 cây xanh một người. Tổng diện tích cây xanh và công viên vào khoảng 4 ha. Tính cả mặt sông bao quanh Ecovillage SaiGon River sở hữu hơn 32 ha diện tích mặt nước đi qua dự án. Từ TP.HCM di chuyển đến dự án khoảng 46 phút chạy xe ô tô hoặc có thể đi bằng đường thủy.

Dự án Phú Mỹ Hưng Larcade đưa ra mức giá cao ngất ngưởng ĐÌNH SƠN

Giải thích cho việc giá bất động sản liên tục tăng, ông Đoàn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty PropertyX cho rằng nguyên nhân do hiện nay trên thị trường sơ cấp có rất ít sản phẩm mở bán, trong khi nhu cầu về nhà ở vẫn đang rất lớn. Những chủ đầu tư có dự án trong tay đang "làm vua". Ngoài ra, giá tăng vì các chi phí đầu vào như giá đất, giá thành xây dựng đều tăng, nhất là chi phí vốn tăng rất mạnh. Trước đây 2 - 3 năm có thể xong pháp lý cho một dự án còn nay một dự án kéo dài 3 - 5 năm, thậm chí kéo dài hơn nữa thì chi phí tài chính là rất lớn. Những chi phí trên cộng vào khiến giá bất động sản tăng rất cao.

Một nguyên nhân nữa theo ông Đoàn Ngọc là hiện nay, để tạo lập được một quỹ đất và ra được pháp lý cho một dự án là rất hiếm. Đặc biệt, các chủ đầu tư không dám bán giá thấp khi tiền sử dụng đất vẫn là một ẩn số rất lớn. Bán xong một dự án có khi phá sản vì sau này tiền sử dụng đất tăng cao, doanh thu của cả dự án cũng không đủ đóng tiền sử dụng đất. Tình trạng này đang xảy ra với nhiều dự án đã bán trước đây. Hiện nay, cơ quan chức năng yêu cầu đóng tiền sử dụng đất bổ sung với mức giá mới rất cao, cao hơn cả doanh thu so với thời điểm bán hàng trước đó. Do vậy, chủ đầu tư phải đẩy giá cao để an toàn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng cho rằng, tình trạng thiếu hụt nhà ở dự báo tiếp diễn trong năm nay khiến giá bán có thể tiếp tục bị đẩy lên cao. Điều này được dẫn chứng bằng các số liệu cho thấy TP.HCM vẫn tiếp tục "khát" nguồn cung trong năm nay và nhiều năm nữa. Điều này khiến thị trường bất động sản TP.HCM thời gian tới có thể tiếp tục mất cân đối cung - cầu, khiến giá nhà bị đẩy lên hoặc neo cao trong năm nay.