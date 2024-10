Giá ô tô điện BYD khiến các chuyên gia ngành xe Nhật Bản bối rối

Những bước tiến nhanh chóng của ô tô điện BYD trên thị trường quốc tế đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các chuyên gia trong ngành ô tô Nhật Bản. Với sự cạnh tranh về giá và đa dạng mẫu mã, BYD đang trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực này. Gần đây, điều này đã trở thành chủ đề thảo luận tại buổi hội thảo về pin và xe điện do Cục Kinh tế và Thương mại Trung ương Nhật Bản tổ chức. Sự phát triển của BYD không chỉ gây ấn tượng mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Chuyên gia cũng như khách mời đến từ 70 công ty khác nhau trong ngành sản xuất ô tô Nhật Bản tìm hiểu về ô tô điện BYD

Theo báo Nikkei Asia, chiếc ô tô điện BYD Atto 3 trưng bày tại địa điểm diễn ra buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của chuyên gia cũng như khách mời đến từ 70 công ty khác nhau trong ngành sản xuất ô tô Nhật Bản. Các bên tham gia đã cùng nhau thảo luận, thậm chí "mổ xẻ" chiếc BYD Atto 3 để tìm hiểu vì sao BYD lại có thể sản xuất ra chiếc ô tô điện có giá bán rất cạnh tranh so với thông số kỹ thuật và công nghệ mà chiếc xe được trang bị.

BYD Atto 3 là mẫu ô tô thuần điện mang kiểu dáng Crossover do BYD sản xuất, phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới trong những năm gần đây. Tại Trung Quốc, mẫu xe này có giá bán khoảng 140.000 nhân dân tệ (khoảng 460 triệu đồng), trong khi đó mẫu ô tô điện BYD Atto 3 được nhập khẩu về Việt Nam có giá 766 - 886 triệu đồng. Trong khi đó tại Nhật Bản, Atto 3 có giá khoảng 4,5 triệu yen, tương đương khoảng 690 triệu đồng. Mức giá này khá cạnh tranh so với trang bị, tính năng, công nghệ mà mẫu xe này cung cấp, thậm chí vẫn thấp hơn khá nhiều so với một số mẫu Crossover phân phối trên thị trường.

Trong phần hỏi đáp tại buổi hội thảo do Cục Kinh tế và Thương mại Trung ương Nhật Bản tổ chức, một vị khách mời đã bày tỏ thắc mắc "Tại sao xe BYD Atto 3 lại có giá rẻ ở Trung Quốc và Nhật Bản như vậy? Làm thế nào ô tô điện (của BYD) lại có thể được sản xuất với chi phí thấp như vậy?"

Mẫu ô tô điện như BYD Atto 3 có giá bán khá cạnh tranh

Liên quan đến vấn đề này, một số chuyên gia ngành ô tô Nhật Bản cho rằng những mẫu ô tô điện như BYD Atto 3 có giá bán khá cạnh tranh vì các bộ phận được tích hợp với nhau. Trong hệ thống bị truyền động điện "E-Axle", ngoài động cơ, biến tần và bộ giảm tốc, còn có tám bộ phận như bộ sạc và bộ chuyển đổi DC-DC tích hợp.

Ngoài ra, BYD còn tận dụng chương trình "trợ cấp chéo" giữa các dòng sản phẩm bằng cách tận dụng doanh số bán ô tô tăng nhanh trong thời gian gần đây. Vì vậy, lợi nhuận từ việc bán hàng này được chuyển sang chi phí sản xuất, phụ tùng thay thế.

Trong khi đó, theo ông Kenichi Ito, Giám đốc Công ty thương mại Sanyo, các nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có BYD, đã có những bước đi táo bạo khi bán ô tô điện với giá rẻ như vậy. Chính sách của họ rất khác so với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

"Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc rất coi trọng việc sản xuất với chi phí thấp. Họ có thể phân biệt rõ ràng giữa linh kiện cần đầu tư và linh kiện khác. Quan điểm của họ về chất lượng khác với quan điểm của các nhà sản xuất Nhật Bản". Ông Kenichi Ito lý giải.

BYD Atto 3 có giá bán khá cạnh tranh vì các bộ phận được tích hợp với nhau

Trong khi đó, ông Sho Kato, đại diện Công ty Nissin Seiki tham dự hội thảo liên cũng thừa nhận rằng ông rất ngạc nhiên trước những bước đi hiệu quả mà BYD đã thực hiện. Bởi lẽ, họ chỉ sử dụng những linh kiện chính mà chiếc xe thực sự cần.

Kato cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên trước số lượng linh kiện bên ngoài được BYD sử dụng. Công ty chúng tôi cũng hy vọng sẽ sử dụng kinh nghiệm thu được từ hoạt động kinh doanh của mình để thâm nhập vào lĩnh vực xe điện trong tương lai".

Trước đó, một đại diện BYD từng chia sẻ, hầu hết linh kiện trên ô tô điện BYD đều do công ty tự sản xuất. Chỉ một số ít bộ phận như lốp xe, kính chắn gió… do các đối tác bên ngoài sản xuất, cung ứng.