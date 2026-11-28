Theo báo cáo từ TrendForce, giá giao ngay của các module RAM DDR4 cũ đã bắt đầu giảm và các nhà phân tích đang điều chỉnh kỳ vọng về mức tăng giá theo hợp đồng trong năm tới. Mặc dù đây không phải là một sự đảo chiều hoàn toàn, nhưng ít nhiều áp lực giá chi phối phần lớn hợp đồng bộ nhớ RAM trong thời gian qua có thể đang giảm bớt.

Cơn sốt DRAM đang có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí DDR3 và DDR4 đang giảm ẢNH: SK HYNIX

TrendForce chỉ ra rằng, sự thận trọng ngày càng tăng của người mua là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình này. Sự không chắc chắn xung quanh các chính sách trung tâm dữ liệu của Mỹ và tình hình địa chính trị đã khiến việc dự báo nhu cầu trở nên khó khăn hơn, dẫn đến hoạt động mua hàng diễn ra một cách thận trọng. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc đã cắt giảm một số đơn đặt hàng DRAM máy chủ, làm dấy lên câu hỏi về mức độ tăng trưởng thực sự trong năm 2027.

Tình hình đối với người tiêu dùng thậm chí còn ảm đạm hơn. Giá cả cao đã khiến nhiều người mua chùn bước, trong khi các nhà bán lẻ và nhà phân phối đang đặt hàng với số lượng nhỏ hơn và tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho hiện có. Do đó, TrendForce dự đoán nhu cầu DRAM của người tiêu dùng trong năm tới có thể yếu hơn so với các dự báo trước đây.

RAM DDR4 và DDR3 giảm giá, nhưng DDR5 vẫn chưa hết đắt đỏ

Mặc dù vậy, sự giảm giá rõ rệt nhất hiện chỉ tập trung vào các chuẩn cũ hơn. Giá giao ngay của DDR4 và DDR3 đang giảm do nhu cầu thị trường tiêu dùng suy yếu, với các chip DDR4 phổ thông ghi nhận mức giảm khoảng 1,6% so với tuần trước. Ngược lại, giá hợp đồng cho chuẩn bộ nhớ phổ biến hiện nay là DDR5 vẫn được dự báo sẽ tăng vào năm 2027, mặc dù mức tăng này có thể sẽ khiêm tốn hơn so với các dự báo trước đó.

Cũng theo TrendForce, sản lượng DRAM dành cho người tiêu dùng dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2027 so với năm trước, mặc dù vẫn thấp hơn so với năm 2024. Kết hợp với nhu cầu giảm và nỗ lực giải phóng hàng tồn kho, sự tăng trưởng về sản lượng DRAM có thể giúp thị trường đạt được sự cân bằng tốt hơn trong thời gian tới.