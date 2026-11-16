Microsoft bị khách hàng yêu cầu bồi thường sau sự cố toàn cầu

Sáng 13.11, Microsoft và khách hàng của hãng đã trải qua một sự cố gián đoạn nghiêm trọng trên toàn cầu, kéo dài gần một ngày và gây ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ kết nối. Trước tình hình này, một số khách hàng đã chủ động yêu cầu Microsoft bồi thường cho sự gián đoạn theo thỏa thuận Service Level Agreement (SLA).

Khách hàng Microsoft không muốn bỏ qua thiệt hại từ sự cố toàn cầu ẢNH: REUTERS

Trên diễn đàn r/msp của Reddit, một bài đăng đã kêu gọi các đối tác giải pháp đám mây Cloud Solution Provider (CSP) và nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) của Microsoft gửi yêu cầu bồi thường thay mặt cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Tác giả bài viết nhấn mạnh Microsoft cần phải chịu trách nhiệm tài chính cho sự cố này, với đề xuất giảm giá dịch vụ lên đến 50%, mặc dù số tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào đánh giá của công ty.

Microsoft đã xác nhận hai mã sự cố chính liên quan đến sự gián đoạn: EX1550543, theo dõi sự gián đoạn của Exchange Online; MO1550821, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ khác trong hệ sinh thái Microsoft 365 như Teams, SharePoint và Power BI. Các đối tác CSP bị ảnh hưởng được khuyến khích thu thập các ID sự cố, GUID khách hàng và bằng chứng về sự gián đoạn trước khi gửi yêu cầu hoàn tiền qua Trung tâm đối tác Microsoft. Yêu cầu này cần phải được gửi từ địa chỉ email của khách hàng bị ảnh hưởng, không chấp nhận địa chỉ email cá nhân.

Khó có cơ hội đòi tiền bồi thường từ Microsoft?

Tuy nhiên, việc thuyết phục Microsoft chấp thuận các yêu cầu bồi thường có thể gặp khó khăn. Theo tài liệu của công ty, khoản bồi thường SLA được tính toán dựa trên dịch vụ bị ảnh hưởng và thời gian gián đoạn. Điều đó có nghĩa khách hàng chỉ nhận được bồi thường cho các dịch vụ cụ thể bị gián đoạn, ngay cả khi họ có gói đăng ký bao gồm nhiều dịch vụ.

Microsoft cũng đã làm rõ rằng các khoản tín dụng được phê duyệt sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo. Đối với các dịch vụ không thuộc Azure, yêu cầu bồi thường phải được gửi trong vòng một tháng sau khi kết thúc tháng thanh toán mà sự cố xảy ra. Như vậy, các nhà cung cấp đủ điều kiện có thời hạn đến ngày 31.12.2026 để gửi yêu cầu bồi thường.

Trong cuộc thảo luận trên Reddit, một số nhà cung cấp dịch vụ quản lý đã bày tỏ lo ngại về việc liệu nỗ lực thu thập bằng chứng và gửi yêu cầu bồi thường có xứng đáng với khoản tiền bồi thường tiềm năng hay không. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng các doanh nghiệp có hàng trăm hoặc hàng nghìn giấy phép bị ảnh hưởng có thể thu hồi được một khoản tiền đáng kể.