Giá rau tại Hà Nội tăng đột biến sau bão Bualoi
Video Thời sự

Giá rau tại Hà Nội tăng đột biến sau bão Bualoi

Đức Quang - Mai Phương
03/10/2025 17:01 GMT+7

Giá rau xanh ở các chợ dân sinh tại Hà Nội đồng loạt tăng chóng mặt, nguyên nhân được giải thích là sau bão Bualoi nên nguồn cung bị khan hiếm. Điều này khiến nhiều gia đình phải tăng chi phí sinh hoạt, thậm chí cắt giảm thực đơn bữa ăn trong gia đình.

Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều vùng trồng rau ven đô Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nặng. Nguồn rau cung cấp cho thị trường sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng vọt trong nhiều ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ Phùng Khoang, Dịch Vọng, Nghĩa Tân…, rau muống, rau ngót, mồng tơi hiện dao động 15.000 – 20.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với trước bão. Bắp cải, cải thảo ở mức 20.000 – 30.000 đồng/kg, xà lách và cải xoong thậm chí vọt lên 50.000 – 70.000 đồng/kg. Các loại rau gia vị, hành lá cũng tăng thêm 3.000 – 5.000 đồng/bó.

Một tiểu thương tại chợ Phùng Khoang cho hay, mưa bão khiến rau bị dập nát, nhiều diện tích ngập úng không kịp thu hoạch nên nguồn hàng khan hiếm. “Trước bão rau muống chỉ 8.000 – 10.000 đồng/bó, giờ phải bán 15.000 – 18.000 đồng mới đủ gỡ vốn. Rau hỏng nhiều nên chúng tôi không dám nhập số lượng lớn”.

Người dân Hà Nội phải giảm thực đơn bữa ăn vì giá rau tăng giá - Ảnh 1.

Giá rau đang tăng cao tại một số chợ ở Hà Nội

Ảnh: Đức Quang

Giá rau tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của nhiều gia đình. Bạn Trần Thu Phương (23 tuổi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Giá rau tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần khiến chi phí sinh hoạt của mình bị đội lên. Bình thường một bữa ăn có đủ rau thịt, giờ mình ngại ra chợ mua rau, nhiều khi chỉ ăn thịt là chính”.

Chị Hoàng Thu Huyền (35 tuổi, Q. Hà Đông) cũng than thở: “Giá rau tăng gấp đôi khiến chi tiêu gia đình khó khăn hơn. Tôi phải cắt giảm quần áo, đồ dùng sinh hoạt để bù vào tiền mua rau. Ăn uống giờ tốn kém hơn nhiều so với trước”.

Không chỉ rau xanh, các mặt hàng tươi sống khác như thịt, cá, hải sản và thậm chí gạo cũng ghi nhận tăng giá. Nhiều hộ gia đình phải “co kéo” chi tiêu, thậm chí giảm bớt món ăn trong mâm cơm hằng ngày.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng tăng giá chỉ mang tính cục bộ, dự kiến kéo dài 1 – 2 tuần. Khi thời tiết nắng ấm trở lại, nông dân có thể khắc phục diện tích bị ngập, sản xuất phục hồi, qua đó giúp giá rau và thực phẩm ổn định trở lại.

