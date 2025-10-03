Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét
Video Thời sự

Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/10/2025 16:03 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 3.10.2025, vị trí tâm bão Matmo ở trên đất liền phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong chiều tối nay, bão Matmo sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm nay.

Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khi tiến vào Biển Đông, bão Matmo còn tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 13 ngày mai 4.10, bão có khả năng mạnh thêm. Khi ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía đông đông nam. Cường độ gió bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Trong 24 - 48 giờ, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 20 - 25 km/giờ và còn tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 13 giờ ngày 5.10, tâm bão ở vị trí dự kiến khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km về phía đông đông nam. Lúc này, cường độ bão Matmo mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão Matmo liên tục mạnh lên khi vào Biển Đông, từng đổ bộ Việt Nam năm 2019

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 49 người chết, 16 người mất tích

Tối 2.10.2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông báo về tình hình thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) kết hợp mưa lũ, sạt lở đất và giông lốc gây ra những ngày qua.

Bão Matmo liên tục mạnh lên khi vào Biển Đông, từng đổ bộ Việt Nam năm 2019

Xem nhanh 12h: Tàn khốc con số thiệt hại do bão số 10 | Cập nhật vụ ô tô bị vùi lấp

