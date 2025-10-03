Dự báo trong chiều tối nay, bão Matmo sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm nay.

Bão Matmo đi nhanh hướng vào vịnh Bắc bộ, gây sóng cao 8 mét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khi tiến vào Biển Đông, bão Matmo còn tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 13 ngày mai 4.10, bão có khả năng mạnh thêm. Khi ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía đông đông nam. Cường độ gió bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Trong 24 - 48 giờ, bão Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 20 - 25 km/giờ và còn tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 13 giờ ngày 5.10, tâm bão ở vị trí dự kiến khoảng 20,4 độ vĩ bắc và 110,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km về phía đông đông nam. Lúc này, cường độ bão Matmo mạnh cấp 12, giật cấp 15.