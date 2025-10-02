Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 2.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành cơn bão, có tên quốc tế là bão Matmo, đây sẽ là cơn bão số 11 trên Biển Đông năm nay.

Bão Matmo liên tục mạnh lên khi vào Biển Đông, từng đổ bộ Việt Nam năm 2019

Tên bão Matmo được đề xuất bởi cơ quan dự báo bão Mỹ, mang ý nghĩa là "mưa lớn". Tên bão Matmo nằm trong danh sách tên bão do Ủy ban bão thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) quản lý.

Danh sách này gồm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông đóng góp, mỗi bên đưa ra 10 cái tên để tạo thành một chu trình luân phiên, mục đích là để các cơn bão dễ được nhận diện, dễ cảnh báo quốc tế hơn.

Cơn bão Matmo mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines hôm nay 2.10, sau khi đi vào Biển Đông sẽ có thêm tên mới là cơn bão số 11, theo quy ước thống kê và quản lý bão của Việt Nam để theo dõi các cơn bão trong một năm.

Trên thực tế, Việt Nam từng hứng chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão Matmo, đồng thời là cơn bão số 5 năm 2019.