Xem nhanh 12h: Ngày mai bão số 11 đi vào Biển Đông | Lại xây nhầm nhà trên đất người khác

Bão số 11 vào Biển Đông ngày 3.10, Bắc bộ, bắc Trung bộ sẽ mưa lớn

Sau khi bão số 10 đi qua chưa lâu, trong lúc hàng ngàn người dân còn đang gồng mình chống lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại tiếp tục cảnh báo về cơn bão số 11 đang tiến vào Biển Đông, đồng thời dự báo về ảnh hưởng của bão đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng.

Con đường 'chìm nghỉm' hơn 2 tháng, dân khổ sở vì… vấp té

Đã hơn hai tháng nay, người dân ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM phải sống chung với cảnh ngập triền miên. Mưa xuống là đường biến thành sông, nước tràn cả vào nhà, khiến sinh hoạt đảo lộn.

Tình trạng này được cho là bắt đầu từ khoảng hai năm nay, khi việc thi công Rạch Bến Lội đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể.

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn

TAND khu vực 15 (TP.HCM) đang thụ lý vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là người xây nhầm nhà trên đất của người khác, còn chủ đất thì vô cùng bức xúc khi bất ngờ trở thành bị đơn.

Cảnh báo lừa đảo khi mua vé tàu tết về quê

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu mua vé tàu, vé máy bay về quê đoàn tụ gia đình ngày càng tăng cao. Thế nhưng, song hành với niềm vui chờ ngày sum vầy cũng tiềm ẩn những chiêu trò lừa đảo bán vé qua mạng xã hội. Thực tế, nhiều người dân đã rơi vào cảnh “tiền mất, tết lỡ”.

