Thời sự

Giá rau xanh tăng mạnh, gây áp lực lớn đến người dân

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/12/2025 11:24 GMT+7

Giá thực phẩm, trong đó có giá rau xanh tăng mạnh, đã gây áp lực lớn lên đời sống người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu, người thu nhập thấp.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 24.12, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến tình trạng giá thực phẩm, trong đó có giá rau xanh và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trong thời gian gần đây, gây áp lực lớn lên đời sống người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu, người thu nhập thấp.

Giá rau xanh tăng mạnh, gây áp lực lớn đến người dân - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải

ẢNH: GIA HÂN

Bà Hải dẫn chứng ngay với gia đình mình, khi giá rau xanh đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài tháng trước, nhiều chi phí sinh hoạt khác cũng lên theo, nhất là vào dịp cuối năm.

Bà đề nghị báo cáo dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, tết Nguyên đán.

Đồng thời, cần xem xét còn kẽ hở pháp lý về quản lý an toàn thực phẩm không, để kịp thời điều chỉnh, khắc phục.

Cùng cho ý kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu, ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, người dân có lo lắng, băn khoăn 3 vấn đề.

Đầu tiên là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, cần sớm giải quyết.

Thứ hai là ùn tắc giao thông. Ông nói, gần đây Hà Nội đã chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này và nhân dân rất phấn khởi. Việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án đường vành đai của Hà Nội cũng được thực hiện rất quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương nhà nước bảo đảm nghiêm. Cạnh đó cũng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa.

Thứ ba là ngập lụt, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do đó, cần đánh giá tổng thể để xem xét nguyên nhân. "Mưa lớn nhất là rõ rồi. Song trước đây cũng mưa không lớn bằng nhưng không ngập như vậy. Cần tìm xem có nguyên nhân nào khác không, nhất là nguyên nhân chủ quan liên quan thủy điện, thủy lợi cần phải khắc phục", ông Định nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị cần xem xét, rà soát lại quy trình xả lũ, điều tiết liên hồ của các địa phương và đổi mới cảnh báo sớm cho người dân. Cùng đó là trách nhiệm của chủ đầu tư, điều tiết việc xả lũ hợp lý để nhân dân chủ động hơn trong ứng phó.

Trước đó, báo cáo công tác dân nguyện trong tháng 10 và tháng 11 cho thấy, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Công tác quản lý về kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính…

Giá rau xanh tăng 'chóng mặt'

Giá rau xanh tăng 'chóng mặt'

Một tuần trở lại đây, giá rau xanh tại Hà Nội tăng chóng mặt khiến các bà nội trợ 'choáng váng'.

giá rau xanh Rau xanh tăng giá thực phẩm tăng giá
