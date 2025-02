Giá sầu riêng, lúa gạo vẫn thấp vì sao?

Sầu riêng giảm vì thị trường Trung Quốc… nghỉ tết

Tại xã Long Kiến (H.Chợ Mới, An Giang), một trong những địa phương chuyên canh sầu riêng vụ nghịch ở miền Tây, bà con đang lo lắng khi giá sầu riêng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Trường Giang, Chủ nhiệm CLB nông dân trồng sầu riêng xã Long Kiến, cho biết: Trước tết, giá sầu riêng "ngóc đầu" lên được một chút khi có thông tin Trung Quốc công nhận một số cơ sở kiểm nghiệm cadimi và chất vàng O của VN. Tuy nhiên sau mấy ngày nghỉ tết giá không phục hồi tiếp mà lại quay đầu giảm. Hiện giá mua sầu riêng xô tại vườn chỉ 35.000 - 45.000 đồng/kg giống Ri6 và giống Thái từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, chỉ bằng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. "Năm nay thời tiết bất lợi, sản lượng ít nhưng xuất khẩu không được nên giá rất thấp khiến thu nhập của nhà vườn giảm mạnh", ông Giang nói.

Xuất khẩu sầu riêng gặp khó khi thị trường Trung Quốc siết chất lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Các vùng trồng sầu riêng có tiếng ở miền Tây như: Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp… cũng gặp tình cảnh tương tự khi giá sầu riêng rơi xuống mức bình quân 40.000 - 55.000 đồng/kg. Nhiều thương lái cho biết việc xuất khẩu vẫn còn khó khăn nên chủ yếu thu mua số lượng nhỏ phục vụ thị trường nội địa như TP.HCM và các tỉnh phía bắc. Theo bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ban Mê Green Farm (Đắk Lắk): Sau khi vụ sầu riêng ở Tây nguyên kết thúc, công ty không tham gia thị trường vụ nghịch do nhận thấy có nhiều rủi ro. Hiện công ty vẫn theo dõi sát sao biến động thị trường để chọn thời điểm tham gia hợp lý.

Về hiện tượng giá sầu riêng giảm kéo dài, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT), giải thích: Trước tết, Trung Quốc và VN đã thống nhất công nhận 9 cơ sở kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận chất cadimi và vàng O, tạo thuận lợi cho việc thông quan xuất khẩu trở lại. Tuy nhiên, giá sầu riêng vẫn giảm do VN và Trung Quốc rơi vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Phía hải quan Trung Quốc cũng mới trở lại hoạt động vào đầu tuần này. "Số lượng cơ sở kiểm nghiệm được cấp phép còn ít và ở xa vùng nguyên liệu, cở sở sản xuất. Việc này sẽ làm phát sinh thêm thời gian cũng như chi phí. Do vậy, việc xuất khẩu thời gian tới cũng sẽ có một số hạn chế và phần chi phí trung gian này sẽ do người tiêu dùng hoặc người sản xuất gánh chịu", ông Mười nói.

Dẫn bài học của Thái Lan, ông Mười thẳng thắn: Về lâu dài VN phải siết chặt công tác quản lý và hướng đến việc xây dựng ngành hàng tỉ đô này một cách bền vững hơn. Cụ thể, ngay sau khi Trung Quốc cảnh báo về chất cadimi và vàng O với sầu riêng Thái Lan. Cơ quan chức năng nước này đã nhanh chóng làm việc với phía Trung Quốc để giải quyết vấn đề. Thái Lan cũng rà soát danh mục các loại phân thuốc có chứa chất cadimi và ban hành lệnh cấm sử dụng. Đặc biệt, cơ quan chức năng Thái Lan cũng kiểm nghiệm các lô sầu riêng ở ngay cửa khẩu trước khi cho xuất khẩu. Điều này giúp bảo vệ uy tín và danh tiếng của sản phẩm sầu riêng Thái Lan.

"Do vậy, để duy trì thế mạnh và sức cạnh tranh của sầu riêng VN, chúng ta phải có những giải pháp mạnh và quyết liệt giống như người Thái. Bên cạnh đó, chúng ta phải tổ chức lại quy trình sản xuất, danh mục các loại phân thuốc được phép sử dụng nhằm tuân thủ tốt các yêu cầu của thị trường. Cần phải làm mạnh và quyết liệt hơn vì chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là sẽ vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ. Đó cũng là vụ thu hoạch của sầu riêng Thái Lan và hiện tại người Thái đang có lợi thế hơn trong nỗ lực tuân thủ yêu cầu thị trường", ông Mười khuyến cáo.

Nông dân ĐBSCL bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân năm 2025 ẢNH: CÔNG HÂN

Các nước đợi VN vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân

Cũng như sầu riêng, ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều nông dân miền Tây bắt đầu ra đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân. Ông Nguyễn Thành An, một nông dân sản xuất giỏi có diện tích gần 100 ha ở H.Tri Tôn (An Giang), cuối tháng giêng mới bắt đầu thu hoạch nhưng thấy lo lắng vì giá lúa đang thấp hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 1.100 - 1.200 đồng/kg; lúa OM chỉ còn khoảng 6.500 - 6.600 đồng/kg. "Tôi hy vọng vào lúc thu hoạch tình hình sẽ cải thiện song thực tế chưa biết sao vì đó cũng là lúc nhiều người cùng vào vụ gặt, lúa hàng hóa nhiều", ông An lo lắng.

Theo các doanh nghiệp, cao điểm của vụ thu hoạch lúa đông xuân sẽ rơi vào cuối tháng 2 nên nhiều thị trường nhập khẩu vẫn đợi xem tình hình thu hoạch vụ lúa lớn nhất trong năm của VN rồi mới ký hợp đồng.

Cơ quan chức năng Thái Lan kiểm tra chất lượng sầu riêng trước khi xuất khẩu NGUỒN: VINAFRUIT

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), phân tích cụ thể hơn về bối cảnh dẫn đến tình trạng giá lúa gạo giảm hiện nay. Trước tết, các doanh nghiệp Philippines, châu Phi và đặc biệt Trung Quốc có mua trở lại khiến thị trường phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết thì thị trường trầm lắng trở lại do VN bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Các khách hàng đều biết rằng đây là vụ lúa lớn nhất trong năm và thời tiết khá thuận lợi nên sản lượng dồi dào nên họ chờ đợi để được giá tốt hơn.

Thêm vào đó, việc Ấn Độ quay lại xuất khẩu bình thường cũng là yếu tố khiến các nhà nhập khẩu gạo không phải "tranh mua" như năm 2024. "Ngày hôm qua, chúng tôi khai trương trở lại và giá gạo giảm thêm từ 5 - 10 USD/tấn so với trước tết. Cụ thể như gạo trắng 5% tấm khoảng 415 USD/tấn, gạo thơm OM 5451 khoảng 480 USD/tấn và gạo ĐT8 giá còn 520 USD/tấn. Do đầu ra đang gặp khó nên giá thu mua lúa trong dân cũng đang ở mức thấp, các giống lúa thơm dao động từ 6.200 - 6.400 đồng/kg. Tình hình thị trường chưa có dấu hiệu tốt lên trong khi khoảng 2 tuần nữa sản lượng lúa hàng hóa sẽ tăng mạnh", ông Trọng lạc quan.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Intimex Group, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA), cũng có chung quan điểm này bởi gạo VN tạo được sự khác biệt và có phân khúc thị trường riêng. Chính các nước nhập khẩu gạo cũng thừa nhận điều này. Năm nay nhu cầu tiêu thụ gạo từ các thị trường truyền thống của VN vẫn rất lớn. Vì thế, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời khi các nhà nhập khẩu muốn tiếp tục chờ đợi để có giá tốt hơn.