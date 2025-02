Giá tăng cao, cảnh giác với vàng giả

Giá vàng miếng SJC thấp hơn vàng nhẫn và giá thế giới

Trong những ngày gần đây, điểm khá lạ là giá vàng nhẫn 4 số 9 của các công ty có giá cao hơn vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng mỗi lượng. Hôm qua (21.2), Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi thu vào 90,05 - 90,35 triệu đồng/lượng, bán ra 91,8 - 92,1 triệu đồng/lượng. Kế đến là Công ty Doji, Phú Quý có giá mua vào 90,3 triệu đồng, bán ra 92 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng miếng SJC của các công ty chỉ ở mức 89,5 - 89,7 triệu đồng, bán ra 91,7 - 92 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đã có mức sụt giảm từ 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng ở cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn do hoạt động bán vàng chốt lời trong nước diễn ra sôi động hơn khi giá lên mức cao. Trên các diễn đàn giao dịch, người rao bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn 4 số 9 chiếm đa số, mức giá quanh 91 - 91,5 triệu đồng mỗi lượng. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 7 triệu đồng/lượng (tương đương 8,1%), còn vàng nhẫn tăng thêm 8 triệu đồng/lượng (tương đương 9,5%).

Giá vàng tăng cao, khách bán ra nhiều hơn mua vào

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giá vàng trong nước đã có đợt điều chỉnh khi giá trên thị trường thế giới đi xuống. Cụ thể, sau khi đạt mức kỷ lục 2.954 USD/ounce, giá vàng đã sụt giảm về mức 2.928 USD/ounce. So với cách đây 10 ngày, giá vàng thế giới tăng 30 USD/ounce thế nhưng giá vàng miếng SJC hiện vẫn thấp hơn mức kỷ lục 93,1 triệu đồng/lượng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Không những có giá thấp hơn vàng nhẫn, vàng miếng SJC hiện nay có giá mua vào thấp hơn thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đây là điều khá hiếm hoi từ nhiều năm trở lại đây. Lý giải cho hiện tượng này, ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cho hay nhu cầu mua vàng miếng SJC trên thị trường hiện nay khá thấp. Có những thời điểm, các đơn vị kinh doanh vàng ngưng thu mua vàng miếng, một phần vì sợ không có hóa đơn chứng từ do khách hàng mua vàng trước đây không giữ giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên, lý do này chỉ là một phần vì các đơn vị hoàn toàn có thể làm bảng kê. Lý do lớn nhất cho việc không mua vào cũng như giá thu mua thấp là thanh khoản thị trường. Một công ty khi mua vào thì phải thực hiện bán ra ngay. Tuy nhiên hiện nay mua vào thì dễ nhưng bán ra không đơn giản. Trong khi đó, thị trường vàng nhẫn lại khan hàng nguyên liệu sản xuất mà nhu cầu mua vẫn có nên có mức độ tăng giá nhanh hơn.

Với diễn biến giá mua vàng miếng SJC hiện nay đang thấp hơn giá thế giới cũng như vàng nhẫn, liệu các công ty có thu mua vàng miếng SJC để sản xuất vàng nhẫn hay không? Ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng về mặt lý thuyết thì điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên giá vàng nguyên liệu trên thị trường vẫn thấp hơn giá mua vào vàng nhẫn và vàng miếng SJC nên việc chuyển dịch lấy vàng miếng SJC sản xuất vàng nhẫn là chưa. Giá vàng nguyên liệu hiện nay thấp hơn thế giới cũng là điều hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, nhu cầu vàng trên thị trường giảm mạnh, ngay cả trong ngày Thần tài (mùng 10 Tết Ất Tỵ) vừa qua, lực bán vàng ra cũng cao hơn mua vào. Chính vì vậy mới có những diễn biến khá lạ trên thị trường hiện nay.

Thận trọng với giá vàng

Với giá vàng đang ở mức cao như hiện nay, đã xuất hiện tình trạng bán vàng giả trên các diễn đàn vàng online. Mới đây, trên một diễn đàn tập trung chủ yếu các tiệm vàng, chủ một tiệm đăng clip quay 1 chỉ vàng nhẫn giả và cho biết khách vào tiệm bán 1 chỉ vàng nhẫn thương hiệu B. được ép vỉ, có tem dán chống giả. Chủ tiệm thấy tên công ty trên vỉ vàng khá lạ nên yêu cầu cắt ra kiểm tra thì phát hiện vàng giả. Theo thông tin từ khách hàng, chiếc vàng nhẫn này được mua trên mạng, giá mua vào thấp hơn công ty B. niêm yết là 70.000 đồng.

Là người kinh doanh vàng lâu năm, ông T.C (chủ tiệm vàng ở Q.8, TP.HCM) thừa nhận: Vàng giả vẫn tồn tại từ nhiều năm nay. Trước đây, các đối tượng lừa đảo mang vàng giả vào tiệm vàng, tiệm cầm đồ để bán hoặc cầm cố. Nay mua bán vàng online nở rộ với mức giá rẻ hơn nên trở thành đất cho kẻ gian hoạt động. Thủ đoạn mà kẻ gian thực hiện là cắt vỉ vàng ra, nhét vàng giả vào, đó có thể là nhẫn bạc xi vàng để đánh lừa. Người mua vàng qua mạng không có kinh nghiệm kiểm tra sẽ dễ bị sập bẫy. Để tránh tình trạng mua phải vàng giả, các tiệm vàng hầu hết sẽ cắt vỉ ra kiểm tra chất lượng hàng bên trong.

Thực tế, các diễn đàn, hội nhóm mua bán vàng xuất hiện ồ ạt sau khi việc mua vàng ở những công ty, ngân hàng được cấp phép thời gian qua không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo việc mua bán vàng trên các diễn đàn này tiềm ẩn nhiều rủi ro như vàng giả, lừa đảo. Giao dịch vàng miếng SJC cần tuân thủ đúng nơi quy định, nên những người mua bán trên các diễn đàn, hội nhóm không được cấp phép là vi phạm pháp luật.

Ngoài vàng giả, ông Nguyễn Ngọc Trọng cũng cảnh báo giá vàng hiện nay đang chứa đựng nhiều rủi ro. Giá vàng thế giới "nhảy" theo những thông tin từ Mỹ, bao gồm các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp thông tin kinh tế có khả quan. Chính sách thuế quan của Mỹ hiện đang gây ra cuộc chiến thương mại giữa các nước. Khi chính quyền Mỹ áp dụng các mức thuế suất đối với hàng nhập khẩu, nỗi lo ngại về lạm phát sẽ tăng lên. Tuy nhiên, các nước cũng sẽ có những chính sách để kiểm soát lạm phát. Vàng hưởng lợi khi lạm phát tăng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro giảm giá khi lạm phát được kiểm soát. Về dài hạn, vàng vẫn giữ xu hướng tăng giá nhưng với mức tăng đột biến vừa qua sẽ gặp phải lực chốt lời khiến giá điều chỉnh giảm. Thị trường vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động nên giá biến động bất thường theo thế giới.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ dự báo về phân tích kỹ thuật, giá vàng thế giới có thể sẽ "kiểm tra" vùng 2.950 USD/ounce trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần. Sau khoảng thời gian này, nếu giá vàng thế giới không thấp hơn 2.900 USD/ounce thì có thể tăng đến 3.040 USD/ounce. Theo phân tích của ông Dương Anh Vũ, hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông đang được thương lượng. Trong khi đó, tiến trình hòa đàm để giải quyết xung đột Đông Âu cũng đã được tiến hành. Như vậy, những lo ngại về chiến sự có thể tạm lắng xuống. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ngân hàng T.Ư đã thực hiện giải pháp hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Làn sóng này có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới, nhất là với bối cảnh cuộc chiến thuế quan của Mỹ ảnh hưởng bức tranh kinh tế toàn cầu.