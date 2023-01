Giá trái cây, rau xanh, tôm cá... vẫn cao hơn ngày thường 20 - 40%

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết nhu cầu mua sắm trong ngày mùng 4 tết của người dân vẫn chủ yếu là các mặt hàng rau, củ, quả và một số thực phẩm tươi sống. Giá rau củ tại các chợ mặc dù vẫn cao hơn ngày thường nhưng đã giảm so với mùng 3 tết do nguồn cung dồi dào hơn và nhu cầu không có biến động.

Cụ thể tại TP.HCM, lượng rau và trái cây về chợ đầu mối Thủ Đức trong mùng 4 tết khoảng 1.172 tấn/ngày, tăng 28,5% so cùng kỳ năm trước và bằng khoảng 52% so với ngày thường. Giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định so ngày trước. Riêng dưa leo, bưởi da xanh, mãng cầu tròn, nho đỏ Phan Rang, quýt đường sức mua yếu, giá giảm từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg; ngò rí giảm từ 35.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg, gừng già Ban Mê giảm từ 30.000 đồng/kg xuống 18.000 đồng/kg, hạt sen Huế giảm từ 240.000 đồng/kg xuống 200.000 đồng/kg...

Ngược lại, bí đỏ Trà Vinh, khoai lang, bí hàng về ít do nhà vườn còn nghỉ tết, sức mua tăng nhẹ, giá tăng từ 2.000 - 7.000 đồng/kg. Các loại rau củ như bông cải trắng tăng từ 18.000 đồng lên 35.000 đồng/kg, cải xanh tăng từ 10.000 đồng lên 23.000 đồng/kg, đậu cove trắng tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/kg, củ hành đỏ Vĩnh Châu tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/kg. Ngoài ra, các loại trái cây như mãng cầu tròn tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng/kg, táo bi Mỹ tăng từ 80.000 đồng lên 97.500 đồng/kg…

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, sản lượng rau củ và trái cây nhập chợ mùng 4 tết khoảng 860, tăng 26,8% so ngày trước và bằng khoảng 52% so ngày thường. Riêng thịt heo bắt đầu nhập chợ với 35 tấn, giảm 12,5% so cùng kỳ năm trước, hiện có 178 sạp đã hoạt động lại. Giá các mặt hàng rau, củ đa số đã về mức giá của ngày bình thường.





Tổng lượng hàng hóa về chợ đầu mối Bình Điền khoảng 772 tấn, tăng 14,7% so ngày trước, giảm 3% so cùng kỳ và bằng khoảng 31% so ngày thường. Lượng hàng tuy tăng nhưng sức bán trong đêm chỉ ở mức trung bình chủ yếu là bán hàng còn tồn, hiện nay các vựa ra kinh doanh chủ yếu để cúng khai trương. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định so ngày trước, riêng mặt hàng mực ống, mực lá tăng 10.000 đồng/kg so ngày trước; cá kèo tăng 60.000 đồng/kg, từ 120.000 đồng lên 180.000 đồng/kg; tôm sú sống tăng 110.000 đồng/kg, từ 280.000 đồng lên 390.000 đồng/kg; ốc hương tăng 110.000 đồng/kg, từ 380.000 đồng lên 490.000 đồng/kg…

Tại Hà Nội, qua khảo sát của Bộ Tài chính, giá các mặt hàng đã giảm nhẹ so với mùng 3 tết. Nhưng so với ngày thường, giá các mặt hàng rau, củ, quả vẫn cao hơn từ 20 - 40%, các mặt hàng thực phẩm, thủy hải tươi sống cao hơn từ 10 - 20% so với ngày thường.

Bộ Tài chính dự báo, trong mùng 5 tết, tất cả hệ thống siêu thị, chợ dân sinh cơ bản sẽ hoạt động trở lại như ngày thường nên nguồn cung dồi dào hơn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân sau khi trở lại và chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu năm. Dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu không có sự biến động lớn về giá do nguồn cung hàng hóa sẽ nhiều hơn so với các ngày trước và nhu cầu không có đột biến...