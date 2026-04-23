Du lịch Tin tức - Sự kiện

'Giá trị của điểm đến Việt Nam không nơi nào trên thế giới sánh bằng'

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
23/04/2026 08:45 GMT+7

Đó là nhận định của giám đốc một công ty du lịch Úc khi nhận xét về xu hướng điểm đến Việt Nam ngày càng cực kỳ phổ biến đối với du khách Úc trong bài viết đăng trên news.com.au.

Theo bài báo có tựa đề "Việt Nam đang cực kỳ phổ biến đối với du khách Úc", số liệu chính thức mới nhất được Cục Thống kê Úc công bố tuần trước cho thấy, số chuyến đến Việt Nam đã tăng 16,1% trong 12 tháng qua, với 527.880 người Úc đến thăm Việt Nam. Đây là mức tăng trưởng lớn nhất so với bất kỳ điểm đến nào khác.

Theo sát phía sau là Trung Quốc, tăng 15,9% với 702.640 chuyến đi, và Nhật Bản, tăng 15,6% với 981.090 chuyến đi. Tristan Dakin, giám đốc quốc gia Úc của Công ty chuyển tiền Wise, giải thích sức hấp dẫn của Việt Nam bên cạnh tỷ giá quy đổi đồng tiền đô la Úc có lợi cho du khách còn nằm ở sự đa dạng và vị trí địa lý gần với Úc. Các chuyến bay từ những sân bay lớn trên bờ biển phía đông của Úc chỉ mất khoảng 8,5 giờ.

"Việt Nam mang đến sự đa dạng về cảnh quan, bãi biển, văn hóa quán cà phê và ẩm thực đường phố đẳng cấp thế giới trong một điểm đến nhỏ gọn, kết nối tốt, giúp du khách dễ dàng tùy chỉnh chuyến đi của mình, dù đó là kỳ nghỉ biển sang trọng với ngân sách tiết kiệm hay một chuyến phiêu lưu kiểu du lịch bụi. Kết hợp với chi phí ăn ở tương đối thấp, Việt Nam mang đến trải nghiệm tuyệt vời mà không cần phải thỏa hiệp", ông phân tích và dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục nằm trong tầm ngắm điểm đến hấp dẫn du khách Úc trong thời gian tới.

'Giá trị của điểm đến Việt Nam không nơi nào trên thế giới sánh bằng'- Ảnh 1.

Việt Nam đang trở thành điểm đến phổ biến của du khách Úc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, trên tất cả các thương hiệu du lịch của Flight Centre Travel Group (FCTG), lượng đặt chỗ đến Việt Nam đã tăng 24% trong 3 tháng đầu năm 2026 so với năm ngoái. Giám đốc điều hành mảng du lịch của FCTG, ông James Kavanagh, cho biết việc tăng cường năng lực bay dự kiến sẽ thúc đẩy lượng đặt chỗ hơn nữa, với việc VietJet tăng cường các chuyến bay đến Hà Nội vào năm ngoái và Vietnam Airlines khai thác các chuyến bay hai tuần một lần từ Melbourne vào tháng 6.

"Việt Nam đã chuyển từ một điểm đến mới nổi được yêu thích thành một điểm đến hàng đầu trong một thời gian rất ngắn", ông Kavanagh nói và nhận định, giống như Nhật Bản, đây là một trong những điểm đến đáp ứng công thức mà phần lớn người Úc đang tìm kiếm ở một điểm đến du lịch: tỷ giá chuyển đổi đô la Úc mạnh hơn, vé máy bay rẻ hơn, ẩm thực tuyệt vời và sức hấp dẫn phù hợp với mọi người.

Công ty du lịch Luxury Escapes có trụ sở tại Melbourne cũng cho hay chứng kiến lượng đặt chỗ đến Việt Nam tăng hơn 50% trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, với TP.HCM, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội là những điểm đến phổ biến nhất.

"Sự nổi tiếng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân đối với du khách Úc", Giám đốc điều hành Luxury Escapes, Adam Schwab cho biết. "Mặc dù Nhật Bản thường thu hút nhiều sự chú ý hơn, nhưng giá trị mà bạn có thể nhận được ở Việt Nam, từ ẩm thực đường phố đến các lớp học nấu ăn và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, là không nơi nào trên thế giới có thể thể sánh bằng. Thêm vào đó là nhiều bãi biển đẹp nhất thế giới và mạng lưới đường hàng không rộng khắp, bạn sẽ có một điểm đến đáp ứng mọi tiêu chí".

Trên toàn cầu, người Úc đã thực hiện hơn 12,6 triệu chuyến đi nước ngoài trong 12 tháng qua, tăng 6,2%. Xu hướng người Úc ngày càng lựa chọn châu Á thay vì Mỹ rất rõ ràng trong nhiều tháng. Một trong những lý do được đề cập là tỷ giá hối đoái không thuận lợi so với các điểm đến ngắn hơn ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Nhật Bản…

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách Úc trong năm 2026, được kỳ vọng sẽ "soán ngôi" các hành trình truyền thống tới châu Âu đang dần trở nên đắt đỏ.

