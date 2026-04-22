Việt Nam 'soán ngôi' châu Âu, thành điểm đến yêu thích hàng đầu của khách Úc

Theo chuyên trang du lịch Escape (Úc), trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp đẩy chi phí du lịch tại châu Âu leo thang, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng nổi lên như một điểm đến lý tưởng, an toàn, gần gũi.

Thiên đường nghỉ dưỡng biển Nha Trang, Khánh Hòa là điểm đến hấp dẫn nhất với khách Úc ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ tối ưu về ngân sách, các nước châu Á, trong đó có Việt Nam được đánh giá là điểm đến hội tụ đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa, hoạt động trải nghiệm và ẩm thực hấp dẫn. Đặc biệt, việc sở hữu các đường bay trực tiếp với thời gian bay thẳng chỉ khoảng dưới 10 tiếng là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối giúp Việt Nam thu hút dòng khách từ "xứ sở chuột túi".

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến Travel Agent Finder, Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất vào tháng 3, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế và được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch trong năm nay.

Đáng chú ý, nền tảng Expedia cũng ghi nhận sự bùng nổ nhu cầu với mức tăng trưởng ấn tượng tại các thành phố biển của Việt Nam. Trong đó, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến xu hướng tại châu Á với lượt truy cập thông tin lưu trú tăng vọt 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là đảo ngọc Phú Quốc với mức tăng 45%, vượt qua các điểm đến ven biển nổi tiếng ở Indonesia và Thái Lan.

Bà Sarah King, đại diện Expedia cho biết: "Nha Trang được du khách quốc tế ví như "thủ phủ nghỉ dưỡng biển" của Việt Nam nhờ đường bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm và không khí thư thái". Đây là những giá trị tuyệt vời mà du khách Úc thường tìm kiếm tại vùng Địa Trung Hải trước đây.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, yếu tố chi phí và sự đa dạng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam. Du khách có thể dễ dàng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với mức giá phải chăng, đồng thời chi phí di chuyển và lưu trú cũng vô cùng hợp lý so với nhiều điểm đến quốc tế khác.

Hiện nay, kết nối hàng không giữa hai quốc gia cũng rất thuận tiện. Du khách từ các thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth có thể dễ dàng bay thẳng đến các thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, TP.HCM thông qua các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Qantas, VietJet Air, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.