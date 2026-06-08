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Giá trứng siêu rẻ 1.000 đồng/quả đã lan tới cổng trang trại, người chăn nuôi lỗ nặng

Chí Nhân
Chí Nhân
08/06/2026 17:18 GMT+7

Giá trứng siêu rẻ 1.000 đồng/quả không còn là hàng trôi nổi trên thị trường mà hiện đã lan tới cổng các trang trại, khiến người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ kéo dài.

Thị trường trứng và thịt gia cầm trong những ngày đầu tháng 6 tiếp tục giảm dù trong tháng 5 đã ở mức rất thấp. Theo ghi nhận của Thanh Niên, hệngiá trứng siêu rẻ "30.000 ngàn đồng 3 chục", tương đương 1.000 đồng/quả vẫn bán trên thị trường. Đáng nói, giá trứng tại các trang trại cũng giảm thêm so với tháng trước khiến người chăn nuôi lỗ nặng.

Giá trứng siêu rẻ 1.000 đồng/quả đã lan tới cổng trang trại, người chăn nuôi lỗ nặng- Ảnh 1.

Giá trứng siêu rẻ 1.000 đồng/quả, trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngày 8.6, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: Không chỉ hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc mà giá trứng tại trại cũng tiếp tục giảm so với tháng trước. Hiện hàng loại 1 tại cổng trại cũng chỉ còn 1.000 đồng/quả, bình quân giảm khoảng 200 - 300 đồng so với tháng trước, trứng cỡ nhỏ giá còn thấp hơn. Đáng chú ý, sản phẩm trứng loại 1 này thường chỉ chiếm tỷ lệ 20% trong tổng số. Với mức giá trên, người chăn nuôi lỗ nặng trong khi thời gian qua chi phí đầu vào liên tục tăng. Nguyên nhân do sức mua của thị trường quá thấp trong khi nguồn cung lớn. Bên cạnh đó, thị trường Campuchia cũng siết nhập khẩu tiểu ngạch khiến nguồn hàng bị dội ngược lại thị trường nội địa.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.food) xác nhận: Sau một đợt nhích nhẹ vào giữa tháng 5, hiện giá trứng gia cầm tiếp tục giảm vì nguồn cung vượt cầu. Dự báo thị trường sẽ duy trì mức thấp trong một vài tháng tới do cung đang ở mức cao. Các trang trại lớn đang bắt đầu tuyển chọn và thải loại dần đàn gà đẻ trứng. Việc này cũng cần thời gian khoảng 1 - 2 tháng nữa, khi cung cân bằng lại với cầu, giá trứng mới có cơ hội phục hồi trở lại.

Bà Lâm Thúy Ái - Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm, với giá thức ăn chăn nuôi dao động khoảng 11.000 đồng/kg, cộng với tỷ lệ đẻ trứng bình quân trong vòng đời của đàn gà chỉ đạt khoảng 80%, giá thành của một quả trứng ngay tại đầu chuồng (chưa qua sơ chế) đã 1.700 - 1.800 đồng. 

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, ban đầu trứng siêu rẻ trên thị trường là cận thậm chí là hết hạn sử dụng. Những sản phẩm này đã góp phần kéo cả ngành hàng trứng và chăn nuôi đi xuống.

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Ở đâu ra trứng gà 1.000 đồng/quả trên thị trường?

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