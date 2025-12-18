Giá TV ngày càng rẻ, màn hình máy tính vẫn khó 'mềm' theo là vì sao?

Chẳng hạn, một chiếc Smart TV 55 inch với độ phân giải 4K có thể có giá tương đương hoặc thậm chí thấp hơn một màn hình máy tính 27 inch độ phân giải 1.440p. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch giá rõ rệt như vậy?

Mặc dù màn hình lớn nhưng chi phí cho nhiều TV thông thường rẻ hơn so với màn hình máy tính ẢNH: TOM'S GUIDE

Bí mật đằng sau giá màn hình máy tính

Nguyên nhân chính nằm ở sự khác biệt trong công nghệ và ưu tiên thiết kế giữa hai loại sản phẩm. Mặc dù cả TV và màn hình máy tính đều sử dụng công nghệ tương tự, màn hình máy tính thường chú trọng vào các yếu tố như mật độ điểm ảnh cao hơn, tốc độ đầu vào và tốc độ làm mới.

Đặc biệt, các màn hình chơi game cao cấp có thể đạt tốc độ làm mới lên đến 165 Hz hoặc 240 Hz, điều này vẫn hiếm thấy ở TV cao cấp. Hơn nữa, một màn hình 1.440p có thể mang lại hiệu suất tốt hơn so với TV 4K, dù có mật độ điểm ảnh thấp hơn.

Thị trường TV hiện nay rất cạnh tranh, với nhiều thương hiệu cung cấp sản phẩm giá rẻ dẫn đến giá thành giảm. Điều này cũng giải thích tại sao một số mẫu TV có giá rẻ hơn, do chúng thường cắt giảm một số tính năng và công nghệ chuyên biệt để giảm giá thành.

Khi nói đến độ phân giải, người dùng thường chú ý đến số lượng điểm ảnh mà không xem xét mật độ điểm ảnh (PPI). Màn hình máy tính thường có mật độ điểm ảnh cao hơn, mang lại hình ảnh sắc nét, đặc biệt khi người dùng ngồi gần màn hình. Ngược lại, khi xem TV từ xa, mật độ điểm ảnh không cần cao như vậy.

Yêu cầu về độ chính xác đối với màn hình máy tính cao hơn TV ẢNH: AFP

Ngoài ra, màn hình máy tính cũng tập trung vào độ chính xác màu sắc, điểm quan trọng trong công việc liên quan đến hình ảnh và đồ họa. Trong khi đó, TV thường ưu tiên độ sáng và màu sắc bão hòa để tạo cảm giác điện ảnh hơn cho người xem.

Tốc độ làm mới và thời gian phản hồi cũng là những yếu tố quan trọng. Mặc dù một số TV cao cấp có tốc độ làm mới lên đến 240 Hz, nhiều TV khác chỉ đạt từ 60 Hz đến 120 Hz. Tốc độ làm mới cao hơn giúp hình ảnh mượt mà hơn, đặc biệt trong các cảnh hành động nhanh. Màn hình máy tính thường sử dụng DisplayPort cho phép hỗ trợ độ phân giải cao và tốc độ khung hình tốt hơn so với HDMI, ngay cả khi HDMI cũng đang dần cải thiện.

Tất cả những yếu tố kỹ thuật nêu trên đều góp phần làm tăng chi phí sản xuất màn hình máy tính. Khi công nghệ phát triển, có thể giá thành của các tính năng này sẽ giảm, dẫn đến sự ra đời của TV và màn hình lớn với thông số kỹ thuật tốt hơn.