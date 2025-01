Giá USD giảm sâu, Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền

Vietcombank giảm 130 đồng mỗi USD, nâng mức giảm trong 3 ngày qua lên 180 đồng, tương ứng với mức đi xuống 0,7%. ACB có mức giảm giá USD mạnh hơn, lên 160 đồng so với ngày trước đó và 210 đồng/USD trong 3 ngày qua, tương ứng 0,82%. Vietinbank có mức bán đô ở mức thấp, chỉ 25.275 đồng, chiều mua vào chỉ còn 24.915 đồng, giảm 175 đồng/USD so với ngày 21.1…

Giá USD giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường liên ngân hàng cũng giảm khá sâu, còn 25.200 đồng/USD, giảm 70 đồng so với ngày trước đó và thấp hơn so với những ngày đầu năm 250 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do cũng đi xuống còn 25.480 đồng chiều mua vào, bán ra 25.580 đồng, mức này thấp hơn khoảng 300 đồng/USD so với mức cao nhất gần đây.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm 34.601,2 tỉ đồng, trong đó 7 thành viên trúng thầu khối lượng 14.601,2 tỉ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 9 thành viên trúng thầu 20.000 tỉ đồng ở kỳ hạn 21 ngày. Ở chiều ngược lại, nhà điều hành hút về 3.650 tỉ đồng với kỳ hạn 14 ngày. Đây là phiên NHNN bơm tiền ra mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Một điểm đáng lưu ý trong giai đoạn này là kỳ hạn bơm hút tiền của NHNN lên 14 ngày và 21 ngày thay vì 7 ngày như trước đó. Đồng thời, lãi suất trúng thầu cũng ở mức 4%/năm. NHNN đã bơm ròng trong 3 ngày qua. Điều này phần nào khiến giá USD sụt giảm nhanh.

Việc can thiệp thị trường từ NHNN đã giữ cho lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng bị kìm hãm ở mức cao. Ngày 21.1, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm ở mức 4,2%/năm, 1 tuần 4,82%/năm, 2 tuần 4,8%/năm, 1 tháng 4,9%/năm, 3 tháng 5,16%/năm, 6 tháng 5,62%/năm…