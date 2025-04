Giá USD hôm nay 10.4.2025: Đô la trong ngân hàng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 28 đồng, lên 24.964 đồng/USD. Vietinbank giảm mạnh giá USD 150 đồng, xuống còn 25.610 - 25.640 đồng chiều mua vào, bán ra 26.030 đồng. Vietcombank giảm giá đô la Mỹ 182 đồng, mua vào 25.610 - 25.640 đồng, bán ra 26.000 đồng. ACB giảm 152 đồng, mua vào còn 25.650 - 25.680 đồng, bán ra 26.030 đồng… Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do đứng ở mức cao, mua vào 26.160 đồng, bán ra 26.260 đồng.

Ngân hàng giảm mạnh giá USD ẢNH: N.THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm sau khi tăng cao. Chỉ số USD-Index tăng mạnh lên 102,9 điểm rồi giảm trở lại 102,7 điểm. Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng áp nhiều mức thuế mới đối với các đối tác thương mại trong 90 ngày, nhưng lại tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đã khiến đồng đô hồi phục trở lại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm đã thu hẹp mức tăng sau khi Bộ Tài chính Mỹ chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với đợt bán trái phiếu trị giá 39 tỉ USD vào ngày 9.4. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 13,6 điểm cơ bản lên mức 4,392%.

Đồng bạc xanh tăng 1,2% so với đồng yen trú ẩn an toàn, đạt mức 148,8, đảo ngược mức lỗ trong phiên giao dịch đầu phiên. Đồng bạc xanh cũng tăng 1,14% so với franc Thụy Sĩ, đạt mốc 0,8569 franc. Trong khi đó, đồng EUR đã tăng 0,11%, đạt 1,09685 USD, dần trở lại mức đỉnh điểm của tuần trước là 1,1147 USD. Chỉ số DXY đã phục hồi sau mức giảm vào đầu phiên.

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ không cho phép đồng nhân dân tệ giảm mạnh và đã yêu cầu các ngân hàng nhà nước lớn giảm mua vào đồng USD.