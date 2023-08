Giá USD hôm nay 10.8.2023: Tiếp tục tăng lên

Ngày 10.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng, xuống còn 23.826 đồng/USD. Các ngân hàng tăng nhẹ giá USD 10 đồng, Eximbank mua vào ở mức 23.520 - 23.600 đồng, bán ra 23.900 đồng; Vietcombank mua vào 23.540 - 23.570 đồng, bán ra 23.910 đồng… Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng 10 đồng, lên 23.765 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.815 đồng.



Ngân hàng tăng giá USD NGỌC THẮNG

Lượng ngoại tệ trong nước hiện nay khá dồi dào đến từ thương mại, kiều hối… Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 15,23 tỉ USD. Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,21 tỉ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỉ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%.

Giá USD quốc tế gần như đi ngang trong suốt ngày qua, chỉ số USD-Index ở mức 102,53 điểm. Thị trường chờ đợi Mỹ công bố chỉ số lạm phát hôm nay. Các nhà kinh tế Phố Wall kỳ vọng, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) hàng năm sẽ tăng 4,8% trong tháng 7, không đổi so với tháng trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tăng cao, lên gần 4,1%, là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang mất niềm tin vào đồng đô la Mỹ. Các nhà đầu tư tiếp tục nhận ra các dấu hiệu thị trường trái phiếu toàn cầu đang bị phá vỡ do sức nặng của thâm hụt ngày càng tăng. Một rạn nứt mới xuất hiện hai tuần trước sau khi Nhật Bản chứng kiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 9 năm.

Có nhiều dữ liệu kinh tế lạc quan hơn từ Trung Quốc như giá tiêu dùng đã giảm 0,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu đã rơi vào vùng giảm phát lần đầu tiên sau hai năm dịch Covd-19 do nhu cầu của người tiêu dùng yếu hơn.