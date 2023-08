Giá USD hôm nay 9.8.2023: Tiến sát 24.000 đồng

Sáng 9.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.831 đồng, tăng 29 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng như Eximbank cộng thêm 10 đồng, giá mua lên 23.510 đồng và bán ra lên 23.890 đồng; Vietcombank mua vào ở mức 23.525 đồng, bán ra 23.895 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua… Riêng giá USD tự do giữ nguyên giá mua 23.720 đồng và bán ra 23.800 đồng.

Ngược lại, giá euro tiếp tục đi xuống như ngân hàng Vietcombank mua vào 25.374 đồng và bán ra 26.794 đồng, giảm 29 đồng so với hôm qua. Tại các điểm thu đổi ngoại tệ, giá euro được mua vào 25.850 đồng và bán ra 26.100 đồng, giảm 130 đồng ở chiều mua vào và giảm 5 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD sáng 9.8 tiếp đà tăng cao NGỌC THẮNG

Theo Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MBKE), tỷ giá USD/VND chủ yếu đi ngang trong 7 tháng đầu năm nay sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất 4 lần, tổng cộng từ 1,25 điểm % đến 1,5 điểm %. Cùng thời gian đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng đã thắt chặt thêm 4 lần, nâng lãi suất thêm 1 điểm %. Nguyên nhân khiến tỷ giá vẫn ổn định là do thặng dư thương mại đạt 15 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2023 và triển vọng kinh tế sáng sủa hơn trong nửa cuối năm 2023 và sang năm 2024...

Giá USD quốc tế giữ đà tăng với chỉ số USD-Index hồi phục lên 102,52 điểm, cộng thêm 0,3 điểm so với hôm qua. Chỉ số USD-Index đã tăng đáng kể từ mức tuần thấp nhất vào cuối tuần trước đến nay.

Đồng bạc xanh còn được hỗ trợ sau khi một loạt số liệu thương mại đáng thất vọng của Trung Quốc làm tổn hại đến đồng nhân dân tệ, các loại tiền tệ của Úc và New Zealand... Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng xấu đi. Chính vì vậy, đồng USD lại được nhiều người chọn làm tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, đồng euro giảm nhẹ trên thị trường quốc tế và hiện quy đổi được 1,0963 USD, thấp hơn 0,2% so với hôm qua.

Còn thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.8 (rạng sáng 9.8 giờ Việt Nam). Cả ba chỉ số chính đều đi xuống sau thông tin Moody's hạ xếp hạng của 10 nhà băng khu vực cũng như đưa một số ngân hàng vào diện xem xét. Chỉ số Dow Jones giảm gần 159 điểm, tương đương 0,45% và đóng cửa ở mức 35.314,49 điểm; S&P 500 giảm 0,42% xuống còn 4.499,38 điểm và Nasdaq Composite mất 0,79%, xuống còn 13.884,32 điểm.