Giá USD hôm nay 8.8.2023: Trong nước đi xuống, ngược chiều thế giới

Sáng 8.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.802 đồng, giảm 13 đồng so với hôm qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng giảm nhẹ hoặc đi ngang. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào ở mức 23.520 đồng, bán ra 23.890 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua; Eximbank mua vào 23.500 đồng và bán ra 23.880 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.720 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 23.800 đồng.

Giá USD trong nước tiếp tục giảm dù thế giới tăng NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD quốc tế tiếp tục tăng với chỉ số USD-Index hồi phục lên 102,2 điểm, hơn 0,14 điểm so với hôm qua. Một số quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây bày tỏ quan điểm cần phải tiếp tục quá trình thắt chặt tiền tệ. Theo Investing, thống đốc Fed - Michele Bowman - hôm qua cho biết các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể sẽ cần thiết để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed New York - John C. Williams nhận định, ngân hàng trung ương sẽ cần phải giữ lập trường hạn chế trong một thời gian, việc duy trì lập trường đó sẽ được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản là cung và cầu trong nền kinh tế và lạm phát.

Trong khi đó, đồng yen Nhật đi xuống khi 1 USD quy đổi được hơn 143 yen do sự phục hồi của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tại thị trường Việt Nam, ngân hàng Vietcombank mua vào đồng yen Nhật 161,54 đồng và bán ra 171,01 đồng, giảm 0,2 đồng so với cuối tuần qua.

Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất (CPI và PPI) tháng 7 của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này. Cả 2 chỉ số này được theo dõi chặt chẽ do mối liên hệ của chúng đối với lạm phát và tình hình nền kinh tế.

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định, nếu nhận được dữ liệu CPI thấp hơn dự báo, chúng ta có thể thấy một số quan chức Fed ngừng triển vọng "diều hâu" về việc nâng lãi suất và sẽ có cơ hội tốt hơn để ổn định giá cả. Một số nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng lãi suất lâu hơn và điều đó sẽ hỗ trợ USD nhờ chênh lệch lãi suất...