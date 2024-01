Giá USD hôm nay 11.1.2024: Trong nước tăng, thế giới giảm

Ngày 11.1, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 20 đồng, lên 23.948 đồng. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 100 đồng, tương ứng mức đi lên 0,42%. Ngân hàng tăng mạnh giá USD từ 30 - 50 đồng, Eximbank mua vào lên 24.180 - 24.260 đồng, bán ra 24.570 đồng; Vietcombank mua vào 24.185 đồng, bán ra 24.555 đồng; Vietinbank mua vào 24.218 đồng, bán ra 24.638 đồng; BIDV mua vào 24.260 đồng, bán ra 24.560 đồng…Chênh lệch giữa giá mua và bán USD vẫn giữ từ 300 - 370 đồng.



Theo Công ty CP chứng khoán SSI, trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung được thêm 6 tỉ USD trong dự trữ ngoại hối. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 1,1% so với cuối năm 2022, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng 2,6%, giá USD của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng tăng 2,9%, còn tự do tăng 4,2%.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index còn 102,2 điểm, đi xuống 0,1 điểm. Tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để nắm rõ hơn về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Đồng USD suy yếu sau khi báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 12.2023.

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) được công bố vào hôm nay, 11.1 có thể là động lực tiếp theo định hướng cho sự tăng trưởng của đồng bạc xanh. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tiêu đề tăng 0,2% trong tháng và 3,2% trên cơ sở hàng năm.