Giá USD hôm nay 10.1.2024: Đồng loạt tăng

Sáng 10.1, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm, xuống 23.928 đồng, thấp hơn hôm qua 3 đồng. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt gia tăng. Cụ thể, Eximbank giữ nguyên giá mua 24.120 đồng nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 24.520 đồng; Vietcombank cộng thêm 25 đồng, đưa giá mua lên 24.170 đồng, bán ra lên 24.540 đồng…

Riêng USD tự do giữ nguyên giá mua 24.750 đồng như hôm qua nhưng tăng thêm 20 đồng ở chiều bán ra, lên 24.850 đồng.

Giá USD sáng 10.1 đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới duy trì đà tăng. Chỉ số USD-Index đạt 102,29 điểm, tăng nhẹ so với hôm qua. Theo Investing, đồng USD đã tăng trở lại so với đồng euro và đồng yen khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 12.2023 của Mỹ sẽ công bố vào thứ 5 (ngày 11.1) để tìm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm khi lạm phát giảm gần đến mục tiêu 2% hàng năm và dữ liệu kinh tế có dấu hiệu yếu đi. Báo cáo từ Fed tại New York mới đây cho biết người tiêu dùng dự kiến lạm phát sẽ giảm cũng như thu thập và chi tiêu sẽ yếu hơn trong vài năm tới.

Nếu báo cáo lạm phát vào ngày mai cho thấy lạm phát đang tiếp tục ở mức vừa phải, có thể làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới.

Đồng yen Nhật đã có phiên hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Hiện 1 USD đổi được 144,76 yen. Các biện pháp kích thích từ chính phủ Nhật Bản sau trận động đất kinh hoàng có thể làm trì hoãn kế hoạch của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) về thay đổi tư duy lạc quan của mình. Điều đó làm đồng yen khó tăng trở lại...