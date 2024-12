Giá USD hôm nay 11.12.2024: Trong nước đồng loạt giảm

Sáng 11.12, giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 106,36 điểm, cao hơn hôm qua 0,3 điểm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.253 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm tương ứng.

Chẳng hạn, Vietcombank giảm 5 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.165 đồng, bán ra xuống 25.465 đồng; BIDV cũng giảm 5 đồng khi mua chuyển khoản còn 25.165 đồng và bán ra xuống 25.465 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tiếp tục đà giảm khi còn mua vào 25.530 đồng và bán ra xuống 25.650 đồng. So với hôm qua, USD tự do giảm 10 - 20 đồng.

Giá USD sáng 11.12 trong nước đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Thị trường tài chính Mỹ giao dịch ở mức thấp khi nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng - CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ được công bố vào hôm nay (11.12). Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự báo CPI toàn phần tăng 0,3% so với tháng liền trước và 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo sẽ là báo cáo chỉ số giá sản xuất được công bố vào ngày 12.12 cũng được chú ý. Cả 2 chỉ số này đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Phát biểu trên CNBC, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng những lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Cũng có sự tập trung mới vào xu hướng nới lỏng chính sách trên toàn cầu - chúng ta sẽ thấy Ngân hàng Trung ương Canada hạ lãi suất, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và SNB hành động tương tự vào cuối tuần này và Fed có khả năng giảm lãi suất vào tuần tới. Dù việc giảm lãi suất thường sẽ làm đồng bạc xanh xuống giá nhưng trong bối cảnh hiện tại nó vẫn được duy trì khá cao...