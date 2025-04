Giá USD hôm nay 11.4.2025: Đồng loạt giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh tỷ giá trung tâm 41 đồng, xuống còn 24.923 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá USD thêm 90 - 100 đồng, Vietcombank mua vào 25.490 - 25.520 đồng, bán ra 25.880 đồng; ACB mua vào còn 25.480 - 25.510 đồng, bán ra 25.860 đồng…Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm xuống 26.020 đồng chiều mua vào, bán ra 26.120 đồng.

Giá USD giảm sâu ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới cũng giảm mạnh, chỉ số USD-index mất 0,8 điểm, tương đương 0,78%, xuống còn 100,15 điểm. Đây là mức thấp nhất của chỉ số đô la kể từ tháng 9.2024 đến nay. Việc Mỹ tính thuế Trung Quốc 145% khiến giá USD giảm nhanh. Cụ thể, USD giảm 2% xuống mức 144,795 và giảm 3,6% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống mức 0,82635. Đồng USD đã giảm 3,46% so với đồng yen Nhật và gần 6,5% so với đồng franc Thụy Sĩ tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này và đang trên đà ghi nhận mức giảm trong lớn nhất so với đồng franc kể từ tháng 1.2015.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng quan trọng của Mỹ trong tháng 3 được công bố giảm hơn so với dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo tăng 2,5% và tháng trước ở mức 2,8%. Thị trường giảm mức đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất USD. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm thành công cũng phần nào gây áp lực lên đồng USD. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ đã giảm 2 điểm cơ bản, xuống còn 4,376%.