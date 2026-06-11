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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 11.6.2026: Giảm khi Mỹ công bố lạm phát tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/06/2026 08:57 GMT+7

Giá USD trên thị trường thế giới giảm sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tăng.

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.153 đồng. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao kịch trần, Vietcombank mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.400 đồng; ACB mua vào 26.100 – 26.130 đồng, bán ra 26.410 đồng… Giá EUR tăng 2 đồng, mua vào 29.593 - 29.893 đồng, bán ra 31.153 đồng; bảng Anh giảm nhẹ 20 đồng, mua vào 34.281 - 34.627 đồng, bán ra 35.736 đồng…

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần từ ngày 1 - 5.6 trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 834.913 tỉ đồng, bình quân 166.983 tỉ đồng/ngày, tăng 25.609 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 90% và 4%.

Giá USD hôm nay 11.6.2026: Giảm khi Mỹ công bố lạm phát tăng - Ảnh 1.

Giá USD thế giới giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,15 điểm, xuống 99,89 điểm. Đồng USD giảm sau khi số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do cuộc xung đột ở Iran khiến giá xăng dầu và các sản phẩm năng lượng khác leo thang. Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.2023. Kết quả này đúng với dự báo mà các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra.

Giới đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc Fed có thể nâng lãi suất ngay trong tháng 9, nhưng vẫn tin tưởng khá cao rằng một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra vào tháng 10. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong phần còn lại của năm 2026.

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