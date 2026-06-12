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Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 12.6.2026: Đô la trong ngân hàng tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
12/06/2026 09:13 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá USD, trong đó giá mua vào tăng nhanh hơn bán ra.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 25.155 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank tăng thêm 2 đồng, Vietcombank mua vào 26.102 - 26.132 đồng, bán ra 26.402 đồng. ACB tăng giá mua 10 đồng, lên 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.412 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng trở lại. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 70 đồng, mua vào 29.667 - 29.967 đồng, bán ra 31.231 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, mua vào 34.384 - 34.731 đồng, bán ra 35.843 đồng…

Giá USD hôm nay 12.6.2026: Đô la trong ngân hàng tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,25 điểm, còn 99,7 điểm. Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào phút chót đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang tiến triển theo hướng có thể đạt được một thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump cho hay, các cuộc đàm phán với Tehran đã đạt tới cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và một thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ từ một liên minh rộng lớn các quốc gia trong khu vực. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Tehran nhiều khả năng sẽ chấp thuận thỏa thuận này, dù đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đồng bạc xanh thường có xu hướng tăng giá trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị leo thang, khi các nhà đầu tư tìm đến trái phiếu chính phủ Mỹ như một kênh trú ẩn an toàn. Ngược lại, khi triển vọng hòa bình được cải thiện và dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn, đồng USD thường suy yếu.

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