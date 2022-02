Giá USD hôm nay 13.2.2022: Đô la tự do sụt giảm ngược với ngân hàng

Sáng 13.2, giá USD tại các ngân hàng thương mại chốt tuần đi lên. Tại Vietcombank, giá USD được mua vào 22.520 và bán ra 22.830 đồng/USD, tăng 60 đồng so với đầu tuần; tại Eximbank, giá USD mua vào 22.570 đồng/USD và bán ra 22.770 đồng/USD, tăng 80 đồng ở chiều mua vào và tăng 10 đồng ở chiều bán ra. Riêng giá USD tự do đi xuống, mua vào còn 23.465 đồng/USD và bán ra còn 23.535 đồng/USD, giảm từ 95 - 120 đồng/USD.

Giá euro trong tuần tại các ngân hàng thương mại cũng sụt giảm, Vietcombank mua vào là 25.179 đồng/euro và bán ra 26.590 đồng/euro, giảm 97 - 103 đồng; Eximbank mua vào 25.505 đồng/euro và bán ra 26.044 đồng/euro, giảm 62 - 110 đồng. Ngược lại, giá euro trên thị trường tự do tăng 100 đồng ở chiều mua vào, lên 26.350 đồng/euro nhưng chiều bán ra giữ nguyên là 26.450 đồng/euro...





Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index cuối tuần đứng ở mức 96,02 điểm, tăng 0,54 điểm so với cuối tuần qua. Sau khi đi xuống trong các phiên đầu tuần, giá USD tăng vọt trở lại khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng mạnh nhất 40 năm qua của nước này. Đồng bạc xanh có xu hướng tăng lên cùng với các tài sản an toàn khác sau khi Mỹ cho biết Nga đã điều đủ quân số gần Ukraine để tiến hành một cuộc tấn công lớn. Theo Reuters, Washington kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Ukraine và các quốc gia khác - bao gồm Anh, Nhật Bản, Latvia, Na Uy và Hà Lan - cũng đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi Ukraine ngay lập tức.

Bipan Rai, Giám đốc chiến lược FX của CIBC Capital Markets tại Toronto cho biết, các báo cáo cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraine là lý do thúc đẩy tâm lý đầu tư an toàn và hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá. Ngược lại, nguy cơ này khiến đồng đô la Canada suy yếu và đồng tiền của Nga cũng sụt giảm mạnh. Một số nhà phân tích cho rằng đồng USD sẽ còn biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng này chưa hạ nhiệt...