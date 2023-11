Giá USD hôm nay 13.11.2023: 'Đô' tự do tăng vượt mặt ngân hàng

Sáng 13.11, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá mua vào 24.080 đồng và bán ra 24.470 đồng như cuối tuần qua. Tuy nhiên, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua lên 24.120 đồng và bán ra lên 24.490 đồng...

Giá USD tự do mua vào 24.600 đồng và bán ra 24.700 đồng, tăng 40 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tự do tăng nhanh và trở lại vượt mặt ngân hàng từ 110 - 130 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần qua ở mức 24.014 đồng, giảm 70 đồng so với đầu tháng 11. Riêng giá bán ra của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước còn 25.164 đồng, giảm 74 đồng so với đầu tháng 11 trong khi chiều mua vào giữ nguyên 23.400 đồng.

Giá USD sáng 13.11 trong các ngân hàng biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới đi ngang sáng đầu tuần với chỉ số USD-Index duy trì ở mức 105,81 điểm. Đồng bạc xanh trong cuối tuần qua đã hồi phục nhẹ từ mức thấp trước đó sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell cho biết lạm phát cao hơn nhiều so với mức mong muốn của Fed. Cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc kéo lạm phát về mốc 2% như mục tiêu đã đề ra. Fed sẽ tập trung vào 2 vấn đề là có cần nâng lãi suất thêm và phải duy trì lãi suất cao trong bao lâu tùy thuộc vào các số liệu của nền kinh tế.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai của lãi suất quỹ liên bang đang định giá 22% khả năng lãi suất sẽ tăng thêm vào tháng 1. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận thấy thị trường đang quá "tự mãn" trước nguy cơ Fed vẫn chưa giải quyết xong. Ngược lại, cũng có một số nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm lãi suất chỉ có thể diễn ra vào giữa năm 2024 nhưng điều này cũng cần phải xem xét lại trong tương lai...