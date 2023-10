Giá USD hôm nay 31.10.2023: 'Đô' tự do thấp hơn ngân hàng gần 100 đồng

Ngày 31.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.087 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 10 đồng, xuống còn bán ra 25.241 đồng.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động khác nhau như Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua xuống 24.330 đồng và bán ra xuống 24.720 đồng. Riêng Vietcombank vẫn niêm yết giá mua 24.360 đồng và bán ra 24.730 đồng...

Trên thị trường tự do, giá USD giữ nguyên chiều mua ở mức 24.570 đồng nhưng chiều bán ra tăng 50 đồng so với hôm qua, lên 24.650 đồng. Dù tăng nhưng giá USD tự do vẫn thấp hơn ngân hàng gần 100 đồng.

Giá USD ngày 31.10 tiếp tục giảm ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD quốc tế giảm nhẹ với chỉ số USD-Index xuống 106,62 điểm, thấp hơn 0,31 điểm so với hôm qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 30 điểm cơ bản từ đầu tháng đến nay và chạm mức cao nhất trong 16 năm ở mức 5,021% nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 4,87%.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với đồng yen Nhật khi các nhà giao dịch chờ đợi một số cuộc họp lớn của ngân hàng trung ương và một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này. Hiện 1 USD quy đổi được 150,23 yen. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày từ hôm qua.

Bên cạnh đó, đồng euro cũng giảm khi quy đổi được 1,0607 USD. Nhiều nhà đầu tư dự đoán rằng điều kiện kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục xấu đi. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức dự báo sẽ giảm 0,3% trong quý 3/2023 so với mức tăng 0,2% trước đó. GDP của EU được dự báo sẽ giảm xuống 0,2% từ mức 0,5% trước đó.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4% vào cuộc họp ngày 16.10 sau chuỗi kỷ lục 10 lần tăng liên tiếp. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng lớn về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu.